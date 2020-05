Chi è Paola Gassman? Conosciamo meglio la sorella di Alessandro Gassman Paola Gassman ha una famiglia piena di nomi stellati, essendo anche la sorella di Alessandro Gassman: ecco chi è, la sua carriera ed anche la vita privata

Paola Gassman ha una famiglia che presenta nomi, tra cui il suo, molto importanti e stellati. Si tratta, infatti, della sorella di Alessandro Gassman, noto attore italiano molto famoso. Ecco allora chi è la donna, cosa fa di mestiere ed anche qualche informazione sulla sua vita privata.

Chi è Paola Gassman: età, carriera e vita privata

Paola Gassman, oltre ad essere sorella di Alessandro Gassman, è anche figlia di Vittorio Gassman e di Nora Ricci. La donna è nata il 29 giugno del 1945, a Milano, ed ha 74 anni. Fin da ragazza, da brava figlia d’arte, si è subito appassionata al teatro e al mondo dello spettacolo, muovendo così i primi passi. All’inizio della sua carriera, i suoi primi passi furono nella compagnia Teatro Libero, diretta da Luca Ronconi.

Con lo spettacolo Orlando Furioso, proprio con questa compagnia, Paola Gassman girò diverse nazioni europee e negli Stati Uniti, arrivando a recitare in diverse località distanti dall’Italia. Il culmine di questa esperienza fu una serie televisiva a puntate nella quale lei fu parte integrante. Successivamente, prese parte a La tragedia del vendicatore, sotto la regia di Luca Ronconi e Cucina, con la direzione di Lina Wertmuller. Entra poi a far parte della compagnia Brignone-Pagliai, che mette su gli spettacoli Spettri e Processo di Famiglia.

Sotto la direzione del padre, la donna ha preso parte a spettacoli come Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie Sincere. Con la ditta teatrale Pagliai-Gassman, l’attrice ha messo in scena molti spettacoli di diversi generi, sia comici che brillanti. Tra le messe in scena più importanti, si ricordano quelle del periodo di Pirandello, Goldoni e Feydeau, insieme ad anche altri nomi di autori importantissimi della tradizione italiana e straniera, tra cui anche William Shakespeare.

Tra i registi con i quali ha lavorato, si ricordano i nome di Luigi Squarzina, Massimo Castri, Mauro Bolognini, Silvano Piccardi e molti altri nomi che la rendono, insieme al suo formidabile talento, un’attrice decisamente stellata. Durante il suo ultimo periodo con Ugo Pagliai, la donna si è data anche alla poesia. Inoltre, ha anche scritto un’autobiografia, Una grande famiglia dietro le spalle.

Paola Gassman è sposata con l’attore e regista Ugo Pagliai ed ha due figli: Tommaso Pagliai e Simona Virgilio. La figlia, come si deduce, è il frutto del suo primo matrimonio, con Luciano Virgilio, conosciuto all’Accademia di Arte Drammatica. Raccontando del suo rapporto con il padre, dice di averlo scoperto troppo tardi, essendo lei nata molto presto.