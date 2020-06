Chi è Paolo Antonacci? Conosciamo meglio il figlio di Biagio Antonacci Biagio Antonacci è un volto molto noto della musica italiana, ma la sua fama ingloba anche suo figlio, Paolo Antonacci: ecco chi è il ragazzo e cosa fa nella vita

Biagio Antonacci è tra i cantanti più famosi ed apprezzati in Italia: conosciuto in tutta la Nazione, gode di una fama che lo precede ovunque lui vada. Quest fama si estende anche sulla sua famiglia. Lo sa bene suo figlio, Paolo Antonacci: ecco chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Paolo Antonacci: età, carriera e vita privata

Paolo Antonacci non è solo il figlio del famoso Biagio Antonacci, ma anche della sua prima moglie, Marianna Morandi, la figlia del ancora più famoso Gianni Morandi. Insomma, una famiglia nota quella di Paolo Antonacci, che è nato nel 1995, ha 25 anni e un altro fratello, Giovanni Antonacci.

La mela non cade mai lontana dall’albero, come dice un famoso proverbio. Si può dire che Paolo Antonacci sia proprio la rappresentazione vivente di questo modo di dire. Infatti, esattamente come il padre, si è buttato nel mondo della musica. Una differenza, ed anche bella sostanziale, c’è con la carriera del padre: lui non è un cantante, ma un autore di canzoni. Infatti, il ragazzo si è buttato a capofitto nel cantautorato, riscuotendo anche parecchio successo.

Il ragazzo si è laureato, contornato da tutti i suoi affetti più cari, presso l’Università IULM di Milano. Alla cerimonia di laurea, l’ospite d’onore è stato certamente il nonno Gianni Morandi, con il quale il ragazzo ha un rapporto davvero speciale. Orgoglioso e fiero, il cantante ha postato la notizia sui suoi social network, immortalandosi in un selfie con il nipote. Dopo questa laurea, la carriera del ragazzo pare andare a gonfie vele. Infatti, vediamo come sia stato proprio lui a scrivere la canzone di Nek “Mi farò trovare pronto“, che ha portato al Festival di Sanremo.

Tra i suoi meriti, troviamo anche il singolo “La stessa” di Alessandra Amoroso, scritto da lui in collaborazione con Stardust, che è diventato Disco di Platino. Il suo legame con la propria famiglia è fortissimo, nonostante sia bella che allargata come realtà. Della sua sfera sentimentale non si sa molto. Sul suo profilo Instagram lo vediamo apparire in una foto con una ragazza, sotto la quale scrive semplicemente un cuore, ma non si hanno certezze sul fatto che lei sia o meno la sua fidanzata.