Chi è Paolo Carta? Conosciamo meglio il compagno di Laura Pausini Paolo Carta è il compagno della famosissima Laura Pausini: conosciamo meglio l'uomo che si trova al fianco della cantante e cosa fa nella vita

Laura Pausini è una delle cantanti italiane più affermate di tutte: famosa non solo a livello nazionale, ma portatrice della bandiera tricolore anche all’estero. Vediamo quindi chi è il suo compagno, colui che è al suo fianco: Paolo Carta. Conosciamo meglio l’uomo, la sua vita ed anche la sua professione.

Chi è Paolo Carta: età, carriera e vita privata

Paolo Carta è noto per essere il compagno della più famosa Laura Pausini, ma non è solo questo. All’anagrafe, il suo nome completo è Paolo Romano Carta, è nato a Roma il 18 aprile del 1964 ed ha, attualmente, 56 anni. Esattamente come la sua attuale compagna, l’uomo ha fatto della musica la sua carriera e il suo lavoro, ma anche uno stile di vita.

Inizia a suonare che era bambino e si esibisce, per la prima volta, davanti ad un pubblico solo all’età di 10 anni. Per otto anni, durante l’adolescenza, studia chitarra classica, riuscendo così ad avere una formazione a tutto tondo, ma la sua grande passione rimane sempre il rock. Nel 1989 la sua iniziale permanenza temporanea presso il Banco del Mutuo Soccorso si trasforma in un ingaggio ufficiale ed inizia così a far parte del gruppo. Il primo album a cui lui partecipa è Il Banco presenta Francesco Di Giacomo.

Comincia così a spigare la sua carriera. Sul finire degli anni Ottanta lo vediamo al fianco di Adriano Celentano, Luca Barbarossa, Eros Ramazzotti e Max Pezzali. Nel 1989 esce anche il suo primo album: Domande. Dal 1995 riesce a far parte di una collaborazione con i Dhamm, con i quali prende parte al Festival di Sanremo per ben due edizioni. Partecipa anche come solista con la canzone Non si può dire mai… mai.

Prima di innamorarsi della sua attuale compagna, Paolo Carta era sposato con Rebecca Galli. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: nel 1995 Jader Carta, nel 1996 Jacopo Carta e nel 2000 Joseph Carta. Il suo matrimonio va in crisi e nel 2006 il divorzio divenne ufficiale. Già dal 2005, però, l’uomo aveva iniziato una relazione con Laura Pausini: prima professionale, poi sentimentale. Il loro rapporto va a gonfie vele e, nel 2013, i due danno alla luce la loro bambina, Paola Carta. Tutt’ora il musicista si trova a produrre e a lavorare insieme alla compagna ed è artefice di alcune tra le sue canzoni più belle di sempre.