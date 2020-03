Chi è Piero Chiambretti: carriera, ex compagna e figlia Scopriamo alcuni dettagli sulla carriera professionale e la vita privata dell'amatissimo conduttore Piero Chiambretti

Piero Chiambretti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Chiambretti, dal 2018, è al timone del talk show ‘CR4-La Repubblica delle Donne’. Piero, oltre ad essere un conduttore televisivo, è anche un attore e regista italiano. Ma quando ne sappiamo della sua vita privata? Sapete, ad esempio, chi è l’ex compagna del conduttore? Scopriamolo insieme.

Piero Chiambretti: la carriera professionale e la storia d’amore con l’ex compagna Federica Laviosa

Piero Chiambretti è nato il 30 maggio 1956 ad Aosta. Ha trascorso la sua infanzia a Torino. Da giovanissimo ha lavorato come disc-jockey per alcune emittenti radiofoniche di Torino e ha fatto l’animatore turistico. Chiambretti diventa un personaggio pubblico a tutto tondo nel 1983 quando debutta su Rai Uno con il programma Forte Fortissimo Tv Top. Nei anni a seguire, prende parte a diversi programmi: Quo Vadiz? (Rete 4), Il Sabato dello Zecchino (Rai Uno), Magic! (Rai Uno), Proffimamente non stop (Rai Uno).

Chiambretti inizia ad avere successo nel mondo della Tv e nel 1987 inizia a curare la rubrica ‘Divano Piazza’ per il programma ”Va’ pensiero” di Rai Tre. Nel 1988 diventa uno dei conduttori del programma per ragazzi Big!. Chiambretti ha preso parte a tre edizioni del Festival di Sanremo (1997, 2001, 2008).

Piero, lascia la Rai nel 2003 e passa a La7. Nella stagione 2003-2004, conduce su La7 il programma Pronto Chiambretti, poi Markette-Tutto fa brodo in Tv. Ha condotto anche Grand Hotel Chiambretti 2015-2016 (Canale 5) e dal 2016 al 2018 Matrix Chiambretti (Canale 5). Dal 2018 Piero Chiambretti è al timone del talk show CR4-La Repubblica delle Donne. Chiambretti è stato fidanzato per diversi anni con la bellissima Federica Laviosa, i due si sono lasciati nel 2016.

Piero Chiambretti: la storia d’amore con Federica, mamma di sua figlia Margherita

Federica Laviosa per molti anni è stata la fidanzata dell’amatissimo conduttore televisivo Piero Chiambretti. Dalla loro relazione sentimentale, nel 2011, è nata Margherita Chiambretti. In una recente intervista, il conduttore ha definito Federica: ‘Una mamma esemplare’. Piero e Federica continuano a rispettarsi e a volersi bene.