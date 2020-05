Chi è Pietro Morandi? Conosciamo meglio il figlio di Gianni Morandi e Anna Pietro Morandi è uno dei figli di Gianni Morandi, avuto con la sua attuale moglie Anna: conosciuto per la sua neonata carriera da cantante, ecco chi è e qualcosa della vita privata

Pietro Morandi è uno dei figli di Gianni Morandi, avuto, però, con la sua attuale moglie, Anna. Essendo il più piccino di casa Morandi, ha ancora tutta la vita davanti, dato che è molto giovane. Prendendo esempio dalla sua famiglia, però, è riuscito a farsi un piccolo posto all’interno del panorama musicale. Ecco alcune informazioni su di lui.

Chi è Pietro Morandi: età, carriera e vita privata

Pietro Morandi è il figlio di Gianni Morandi e Anna Dan. Si tratta del quarto figlio del cantante e attore italiano, nonché il più piccolo della famiglia. Infatti, è nato nel 1997, ha quindi 23 anni e una bella differenza di età con il padre. Come detto, è il quarto figlio dopo Marianna Morandi, Marco Morandi e Serena Morandi, avuti dal suo primo matrimonio, con Laura Efrikian.

Nonostante la tenera età, Pietro Morandi ha già iniziato a portare avanti una bella carriera nell’ambito musicale, esattamente come il resto della maggioranza della sua famiglia. Infatti, pare sia un grande appassionato di musica. In più, il ragazzo ha già un nome d’arte, con cui è maggiormente conosciuto: Pietro Tredici.

Questo nome d’arte, nasce dal fatto che Tredici sono i suoi amici e ha voluto onorarli in questo senso. Contrariamente a quanto si possa pensare, la musica che suona il ragazzo è completamente differente da quella del padre: pare stia tentando la carriera da rapper, ispirandosi alla musica dei più famosi trapper italiani, come Izi, Tedua e, soprattutto, la Dark Polo Gang.

Contrariamente al resto del mondo trap, il look di Pietro Tredici è molto diverso: si ispira piuttosto ad una look acqua e sapone, non avendo né tatuaggi né piercing di alcun genere, cosa che lo fa distinguere molto dalla massa. Nonostante la sua giovane età, ha accumulato diverse esperienze di vita: dopo aver lavorato come cassiere in Italia, il ragazzo è andato a vivere a Londra, dove ha continuato a lavorare in degli alimentari.

Questo suo modo di fare, vuole far intendere come si voglia distaccare nettamente dalla figura di suo padre e della sua famiglia, dalla quale non vuole essere vincolato. Il ragazzo è diventato famoso nel 2018 tramite la piattaforma Youtube, con il pezzo Pizza e Fichi, poi ancora con Piccolo Pietro, Passaporto e Rick e Morty. Insomma, la carriera in questo ambito sembra bella che avviata.

Per quanto riguarda la vita privata, non si sa molto. In un’intervista ha dichiarato di aver preso, nell’arco della sua vita, moltissimi due di picche e aver avuto anche esperienze negative con diverse ragazze.