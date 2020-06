Chi è Rafferty Law? Conosciamo meglio il figlio di Jude Law Sia nei panni dell'attore che del playboy, Jude Law è conosciuto a livello mondiale; segue i suoi passi il figlio, Rafferty Law: ecco chi è e cosa fa nella vita

Jude Law è uno degli attori e playboy più conosciuti d’Inghilterra: i suoi film hanno fatto il giro delle sale cinematografiche di tutto il mondo, le sue storie d’amore le conoscono tutti. Insomma, una fama bella grande quella dell’uomo. Sulla sua stessa linea d’onda c’è anche suo figlio, Rafferty Law: ecco chi è il ragazzo, cosa fa nella vita ed altre informazioni.

Chi è Rafferty Law: età, carriera e vita privata

Rafferty Law non è solo il figlio del bel Jude Law, ma anche di Sadie Frost, attrice britannica. Per quanto riguarda la relazione tra i due, Rafferty Law è il primo di tra figli: dopo di lui ci sono Iris e Rudy. Il ragazzo è nato il 6 ottobre del 1996 ed ha, attualmente, 23 anni. Da bravo figlio d’arte, la carriera da lui intrapresa è molto simile a quella del padre.

Dei suoi studi non si sa molto, se non che fin da molto piccolo ha preso lezioni di musica. Infatti, proprio per quella che sembra essere una vera e propria passione, Rafferty Law fa parte di una band di nome Outer Stella Overdrive. Con questo gruppo, il figlio dell’attore sta girando il mondo, esibendosi in lungo e in largo. Questo si può definire il suo intento primario: diventare un musicista affermato in tutto il mondo.

A quanto stanno le ultime interviste al ragazzo, pare che non sia molto interessato alla vita d’attore. Questo nonostante abbia recitato in un piccolo ruolo in Repo Men, affianco al padre, nel 2010, ma anche, nel 2019, in Running Man, nel ruolo di Fred Love. Insomma, anche se vuole distaccarsi dalla cosa, questo non toglie che buon sangue non mente: c’è qualcosa nel suo DNA che lo porta a fare anche questo.

Nonostante la sua presenza sui social e i quasi 50 mila followers sul suo profilo, Rafferty Law è molto riservato e non ha mai sbandierato la sua vita privata ai quattro venti. Fino a poco tempo fa, c’erano diversi scatti con Clementine Linieres, modella con la quale ha intrattenuto una intensa storia d’amore. Qualche mese fa, invece, gli hanno collegato un flirt con Rita Ora, ma niente di confermato. Insomma, fanciulle, pare che Rafferty Law sia single.