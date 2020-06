Chi è Rebecca Staffelli? Conosciamo meglio la figlia di Valerio Staffelli Valerio Stafelli è uno dei giornalisti televisivi più conosciuti ed apprezzati dal pubblico ed ha una bellissima figlia, Rebecca Staffelli: ecco chi è la ragazza

Valerio Staffelli è uno dei giornalisti televisivi più affermati e conosciuti in Italia: il suo ruolo all’interno del programma Striscia la Notizia è apprezzato e riconosciuto dal grande e dal piccolo pubblico. La sua fama, come spesso accade, ricade anche sulla famiglia. Lo sa bene sua figlia, Rebecca Staffelli: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Rebecca Staffelli: età, carriera e vita privata

Rebecca Staffelli è figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, e della sua amatissima moglie, Matilde Zarcone, ex valletta di Buona Domenica. La ragazza è nata nel 1998, il 22 di maggio, ed ha, attualmente, 22 anni. Bellissima ed elegante, la ragazza ha un fratello di nome Riccardo Staffelli.

La sua carriera, appena cominciata, è molto simile a quella del padre. La ragazza, infatti, è apparsa in diversi programmi televisivi molto conosciuti e seguiti in Italia, come Pomeriggio 5, ma il suo vero lavoro lo ha messo in chiaro successivamente. Infatti, l’abbiamo vista come conduttrice di Colpo di tacchi, un programma dedicato ai mondiali di calcio su La 5.

Parallelamente a questo, la ragazza aveva avviato una bellissima e prosperosa carriera da modella, che non è stato affatto rallentata dalle sue incursioni televisive: anzi, tutto ciò ha solamente aumentato la sua popolarità, sia come modella, ma anche sui social. Infatti, su Instagram Rebecca Staffelli ha un seguito molto prosperoso: stiamo parlando di circa 120 mila followers, in continuo aumento. Sui social la vediamo postare foto di tutti i tipi, in compagnia del suo fidanzato.

Infatti, Rebecca Staffelli è fidanzata con un volto noto al mondo della televisione italiana. Si tratta proprio di Alessandro Basile, noto per essere stato un ex corteggiatore nel programma Uomini e Donne. La loro favola d’amore, perché di questo si tratta, è iniziata nel 2018 e da lì la situazione è andata solo che in discesa. All’inizio del 2020, infatti, i ragazzi hanno fatto presente al pubblico il loro futuro matrimonio. La ragazza si divide tra Milano e Taranto, non si sa, però, precisamente dove risieda.