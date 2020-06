Chi è Riccardo Carnevale? Conosciamo meglio il figlio di Paola Perego Paola Perego è una conduttrice televisiva italiana molto apprezzata e conosciuta e la sua fama ingloba anche il figlio, Riccardo Carnevale: ecco chi è

Paola Perego è una conduttrice italiana con una fama che la precede: nella sua carriera vediamo programmi famosi di tutti i tipi e su tutti i canali televisivi della nostra televisione italiana. Insomma, una fama che la precede, ma che ingloba anche i componenti della sua famiglia. Ecco allora chi è il figlio della conduttrice, Riccardo Carnevale, cosa fa nella vita ed altre informazioni.

Chi è Riccardo Carnevale: età, carriera e vita privata

Riccardo Carnevale è il figlio della conduttrice televisiva Paola Perego e del suo primo marito, Andrea Carnevale, ex calciatore, con il quale la conduttrice è stata dal 1990 al 1997. Il ragazzo è nato un anno prima del divorzio dei genitori, nel 1996, ed ha attualmente 24 anni. Ha una sorella maggiore, conosciuta, Giulia Carnevale, di 4 anni più grande di lui.

Del giovane non si sa moltissimi, ma ci si può basare su quello che scrive e condivide sui social ogni giorno, dove è davvero molto attivo. Il ragazzo ha una grandissima passione per la musica, che mette al centro di tutto. Infatti, dal suo profilo social si intende come stia sfondando nel mondo della musica nei panni di DJ.

Il ragazzo è molto attivo sui social e da lì si possono ben intendere tutte le sue passioni. Tra queste vediamo anche un a forte passione per i viaggi. Sono moltissime le foto che lo ritraggono in giro per il mondo, in scatti spettacolari in paesaggi bellissimi. Insomma, una passione comune nella famiglia della conduttrice Paola Perego: anche sua figlia, Giulia Carnevale, ama viaggiare.

Della vita privata del ragazzo non si sa molto. In particolar modo, sappiamo che da poco tempo sua sorella, Giulia Carnevale, lo ha reso zio. Al contempo, sempre con la nascita del suo bambino, la ragazza ha reso nonna per la prima volta Paola Perego. Insomma, una bellissima notizia.