Chi è Rita Rabassini? Conosciamo meglio l’ex moglie di Diego Abatantuono Scopriamo alcuni dettagli su Rita Rabassini, l'ex moglie del simpaticissimo attore italiano Diego Abatantuono

Rita Rabassini è una nota scenografa italiana. Riguardo la sua vita privata, non si hanno moltissime informazioni, poichè è molto riservata. Per diversi anni è stata la moglie dell’amatissimo attore italiano Diego Abatantuono. I due ex coniugi, quando si sono sposati, erano entrambi giovanissimi.

Rita Rabassini: età, figli e carriera professionale

Rita Rabassini è nata a San Paolo in Brasile il 17 dicembre del 1960. È una delle scenografe più apprezzate al mondo, in passato ha lavorato per diverse pellicole di successo. Nel 1984 ha sposato l’attore italiano Diego Abatantuono. Dalla loro relazione, nel 1985, è venuta alla luce Marta. Il matrimonio di Rita e Diego è giunto al capolinea nel 1987.

La bellissima Marta nel 2014 è convolata a nozze con un giovane ragazzo di nome Matteo Saccocci, medico che lavora nel centro cardiologico di Monzino (Milano). La cerimonia che si è svolta a Villa Sparinauna. Alle nozze hanno preso parte anche attori e registi, colleghi del padre della giovane sposa.

La Rabassini nel corso della sua carriera professionale ha ricevuto la candidatura al David di Donatello nel 2013 per il premio di miglior scenografa/o, e al Nasto D’argento (alla miglior scenografia) nel 2010 e nel 2013.

Rita Rabassini, la storia d’amore con il regista Gabriele Salvatores

Rita Rabassini e Gabriele Salvatores, ormai da diversi anni, formano una bellissima coppia. Il noto registra e sceneggiatore è nato a Napoli il 30 luglio del 1950. Ha iniziato a lavorare nel mondo del cinema da giovanissimo. Nel 1992 con la pellicola ‘Mediterraneo’ ha vinto l’Oscar per il miglior film in lingua straniera. La Rabassini ed il suo attuale compagno, oltre ad assere uniti sentimentalmente, collaborano anche professionalmente.