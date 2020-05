Chi è Roberto Parli? Conosciamo meglio il marito di Adriana Volpe Sapete chi è Roberto Parli? Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla vita privata del marito di Adriana Volpe

Roberto Parli è un noto imprenditore italiano. Non è un personaggio dello spettacolo, per cui non si hanno tantissime informazioni su di lui. Spesso il suo nome viene associato a quello di Adriana Volpe è infatti il marito. I due si sono sposati nel 2008, e ancora oggi formano una splendida coppia.

Roberto Parli: eta, biografia e moglie

Roberto Parli è nato l’11 aprile del 1973 a Lugano, in Svizzera. Di professione fa l’imprenditore, è manager dell’azienda RP & Blackmood. Il lavoro lo tiene molto impegnato. Roberto quando ha un po’ di tempo libero si dedica alle sue grandi passioni. Ama il mare, il calcio ed il motociclismo. Inoltre adora andare a correre. È un grande tifoso della Juventus. Roberto ha un suo profilo Instagram ufficiale, che ad oggi conta 17 mila followers, dove spesso condivide alcuni scatti con i suoi fan.

Il noto imprenditore svizzero nel 2008 è convolato a nozze con la bellissima conduttrice televisiva Adriana Volpe, che di recente i telespettatori italiani hanno avuto modo di vedere al Grande Fratello Vip 4. Adriana e Roberto nel 2011 hanno allargato la loro famiglia con l’arrivo di Gisele. Roberto Parli è molto innamorato di sua moglie, qualche settimana fa è persino entrato nella Casa del reality per sostenerla.

Roberto Parli, la storia d’amore con Adriana Volpe

Roberto Parli e Adriana Volpe formano una bellissima coppia. L’uomo su Instagram posta spesso degli scatti che lo vedono in compagnia della sua consorte che proprio recentemente ha smentito una crisi di coppia: tra i due le cose vanno a gonfie vele

Per motivi lavorativi spesso Roberto e Adriana si vedono sono nei week-end, questo dettaglio però non ha mai creato problemi alla coppia. Adriana Volpe nella Casa del Grande Fratello Vip ha più volte affermato di essere molto legata alla sua splendida famiglia.