Al Bano e Romina sono la coppia di artisti più famosa in Italia: le loro canzoni hanno fatto breccia nei cuori degli italiani di ogni età e categoria. La loro storia d’amore ha appassionato milioni di persone. La loro fama, però, ricade anche e soprattutto sulla loro famiglia. In particolare, anche sulla loro figlia minore, Romina Carrisi: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Romina Carrisi: età, carriera e vita privata

Romina Carrisi è la figlia più piccola di Al Bano, all’anagrafe Albano Carrisi, e Romina Power, all’anagrafe Romina Francesca Power. La ragazza è l’ultima dei figli della coppia ed è nata il primo giugno del 1987 a Cellino San Marco ed ha 33 anni. La ragazza, in realtà, ha la bellezza di due cognomi: il suo nome intero è Romina Carrisi-Power. Insomma, come lei stessa ha dichiarato, non è facile portare due cognomi importanti come questi.

Nonostante la fama di famiglia, la ragazza è riuscita a crearsi una vita tutta sua ed anche una bella carriera. Convinta di poter creare un lavoro partendo dalle sue passioni, la ragazza si è sempre interessata alla poesia e alla fotografia, nelle quali eccelle notevolmente. Volendo essere completamente autonoma, nel suo periodo di permanenza negli USA, la ragazza, per mantenersi economicamente, ha anche fatto la cameriera in un Night Club, ma tutti la conoscevano ed è stata costretta a smettere.

Tornata in Italia, Romina Carrisi ha iniziato la sua vera e propria carriera: quella d’attrice. L’abbiamo vista recitare in Don Matteo e in altri ruoli, ma la ragazza è sempre stata un po’ restia ad andare a fare interviste in programmi televisivi. Questo perché, quando andava, le veniva chiesto solo e soltanto di parlare dei suoi genitori. Questo l’ha portata ad affrontare un periodo molto buio, che l’ha portata a fare abuso di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non si sa molto, se non che molte sue poesie sono state ispirate da un suo ex fidanzato. Nel 2017 uscì fuori un flirt con Michael Bolton, nel 2018 si sa che è stata legata a Francesco Gastel, con il quale conviveva a Los Angeles. Poi, dopo vari tormenti amorosi, la ragazza pare infine aver trovato l’amore: si tratta di un medico, che le ha fatto decisamente perdere la testa.