Chi è Rosa Fanti? Conosciamo meglio la moglie di Carlo Cracco Carlo Cracco è tra gli chef più stellati ed apprezzati di tutta la nostra nazione, ma chi è sua moglie, Rosa Fanti, e che cosa fa nella vita? Ecco la risposta

Carlo Cracco è uno degli chef italiani più amati ed apprezzati di tutta la nazione: i suoi piatti sono famosissimi e anche la sua figura, comparsa più volte in televisione, ha riscosso molto successo. La sua fama ingloba anche la sua famiglia. Ecco allora chi è sua moglie, Rosa Fanti, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Rosa Fanti: età, carriera e vita privata

Rosa Fanti è conosciuta per essere la donna che ha portato all’altare lo chef Carlo Cracco, ma non è ovviamente solo questo. La moglie del famoso cuoco è nata nel 1983 ed ha, attualmente, 37 anni. La donna è originaria dell’Emilia Romagna, ma da anni, ormai, è residente a Milano. Molto lontana da quello che è il lavoro del marito, la donna ha intrapreso una vita lavorativa molto diversa.

Dopo il diploma di maturità, ha intrapreso gli studi in Scienze della Comunicazione, laureandosi nella facoltà in tempi davvero molto brevi. Come primo lavoro post laurea, la donna è stata impiegata presso uno studio, nel quale svolgeva davvero molto lavoro per una paga decisamente esigua. Insomma, la solita gavetta post laurea che in molti hanno intrapreso nella vita, prima di un avvio lavorativo davvero buono.

Il tutto, però, sembra essere cambiato dopo che nella sua vita è entrato a far parte lo chef stellato Carlo Cracco, che ricopre uno tra i ruoli principali nel cooking show di Sky Masterchef. I due si sono conosciuti per puro caso ad una festa. Questo primo incontro, però, non è stato caratterizzato da molta eloquenza e conversazione ,tanto che si sono limitati a guardarsi e a studiarsi a vicenda.

Alla fine, sono riusciti a scambiarsi i numeri e, proprio il giorno seguente, Carlo Cracco le ha scritto un messaggio e da lì hanno iniziato a frequentarsi. Insomma, alla fine si è instaurata una vera e propria storia d’amore, che è convogliata nelle nozze nel 2018. Dall’amore tra i due si è creata anche una splendida famiglia, ingrandita dalla nascita dei figli Pietro e Cesare. Inoltre, è nato anche un rapporto lavorativo: è proprio la donna ad occuparsi dell’organizzazione e della messa in atto degli eventi riguardanti il marito.