Chi è Samuele, il bambino che ha stupito tutti sul palco dell’Ariston e che sa tutto sul Festival 

Una serata speciale si preannuncia al Festival di Sanremo, caratterizzata da un ospite d’eccezione che catturerà l’attenzione del pubblico. Si tratta di Samuele Parodi, un giovane di appena 13 anni, originario di Zafferana, in Sicilia. Figlio dell’attrice Marica Coco, Samuele è noto per la sua straordinaria conoscenza della rassegna musicale, che lo rende un vero e proprio esperto del Festival.

Nonostante la sua giovane età, Samuele ha accumulato un bagaglio culturale impressionante riguardo al Festival di Sanremo. Con una memoria prodigiosa, riesce a ricordare ogni dettaglio che riguarda l’evento dalla sua prima edizione nel 1951 fino ai giorni nostri. Sa elencare cantanti, conduttori, e tutte le curiosità che hanno caratterizzato le varie edizioni, rendendolo un vero e proprio “tuttologo” della musica italiana.

Durante la serata, sarà Carlo Conti a mettere alla prova le conoscenze di Samuele, sottoponendolo a un test che coinvolgerà domande sulla storia del Festival. La sua abilità non si limita a conoscere i vincitori delle diverse edizioni; Samuele è anche in grado di approfondire la genesi delle canzoni in gara, raccontando aneddoti e curiosità che affascineranno gli spettatori. Questo piccolo prodigio si presenta come una sorta di enciclopedia vivente, capace di intrattenere e sorprendere il pubblico con la sua passione per la musica e la storia del Festival di Sanremo.