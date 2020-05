Chi è Sara Testi? Conosciamo meglio la figlia di Lorella Cuccarini Chi è la primogenita di Lorella Cuccarini, Sara Testi? Ecco qui riportato qualcosa sulla ragazza, la sua carriera e sulla sua vita privata

Sebbene la ragazza abbia deciso di non seguire le stesse orme della famosa madre, in molti avranno ben presente chi è Sara Testi, la prima figlia di Lorella Cuccarini. La ragazza, infatti, è stata spesso nominata dalla madre in svariate occasioni. Ecco allora chi è la ragazza, la sua carriera lavorativa e qualcosa sulla vita privata.

Chi è Sara Testi: età, carriera e vita privata

Sara Testi è la prima figlia di Lorella Cuccarini, nata dal matrimonio con Silvio Testi. La ragazza è della classe 1994, ha 26 anni e una bella carriera davanti. La madre è sempre stata molto affezionata alla figlia, anche per quello che ha dovuto passare prima di riuscire ad averla. Infatti, la presentatrice ha avuto, qualche mese prima di avere la figlia, un aborto spontaneo che l’ha molto traumatizzata.

La ragazza, in qualsiasi caso, è venuta su molto bene. Poco tempo fa, ha completato il suo percorso di laurea in Management, in Svizzera. La ragazza ha sempre voluto mantenere una certa privacy e discrezione, cosa che la madre ha sempre rispettato. Di lei si conosce il suo bel rapporto con i fratelli minori.

Infatti, la ragazza è la sorella maggiore di ben altri e tre figli della ballerina. Come lei stessa ha dichiarato, ha un rapporto molto bello e stretto con i tre ragazzi: Giovanni, Chiara e Giorgio. Così ha detto in un’intervista: “La nostra è una bellissima famiglia, ma con tre fratelli più piccoli mi sono sempre sentita responsabile di loro. D’altra parte, mamma si fida di me. E quando i miei erano fuori ho sempre sentito l’esigenza di occuparmi di Giovanni, Chiara e Giorgio”.

Inoltre, ha sottolineato come il suo affetto principale sia per i due gemelli, nati nel 2000. Con loro, infatti, Sara Testi condivide la passione per la musica: Giorgio suona la batteria, mentre Chiara ama cantare, esattamente come lei. I, più, ha anche confessato che amano cantare insieme moltissimi brani, tra cui quelli della loro stessa mamma.

Della vita sentimentale della ragazza non si sa molto. Come detto in precedenza, ama non apparire molto sotto ai riplettori, mantenendo un certo distacco dalla vita pubblica.