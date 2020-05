Chi è Sasha Sabbioni? Conosciamo meglio la figlia di Natasha Stefanenko Sasha Sabbioni è la figlia di una delle donne più belle dello spettacolo italiano, Natasha Stefanenko: ecco chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni

Natasha Stefanenko è certamente una delle donne più belle che possiamo trovare all’interno del panorama dello spettacolo italiano: alta, bionda ed elegante, è riuscita a conquistare tutti. Non è affatto da meno, però, sua figlia, Sasha Sabbioni. Vediamo chi è la ragazza, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Sasha Sabbioni: età, carriera e vita privata

Sasha Sabbioni non è solo figlia di Natasha Stefanenko, ma anche di Luca Sabbioni, il quale è sposato con la bella attrice dal 1995. La ragazza è nata nell’anno 2000 ed ha 20 anni. Figlia unica di due genitori bellissimi e stra conosciuti nel mondo dello spettacolo, la ragazza ha un nome che ricalca le sue origini russe, ma non solo quello.

Fisicamente, ha proprio le caratteristiche tipiche della mamma e del popolo russo: alta, bionda e con occhi chiari. La ragazza ha una passione sfegatata per i libri e per lo studio, ma odia le etichette, quindi essere chiamata secchiona non le piace affatto. L’intelligenza, però, è di famiglia: in molti sanno che la mamma è laureata in ingegneria metallurgica e il padre in giurisprudenza. La classica ragazza bella ed intelligente.

La ragazza ha studiato a Los Angeles, ma oltre allo studio coltiva anche moltissime altre passioni: è un’appassionata di nuoto e lo pratica non solo per passione, ma proprio a livello agonistico. Non trascura la sua bellezza, ma la sfrutta a pieno: di tanto in tanto possiamo anche vederla dilettarsi su qualche passerella, nelle vesti di modella. Inoltre, non trascura mai le sue amicizie, che sono per lei importantissime.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non ci sono certezze di alcun genere. Tempo addietro giravano delle voci di un presunto fidanzato, ma niente di concreto. Inoltre, il 29 maggio del 2018 la ragazza aveva postato una foto con un bel ragazzo affianco, facendo impazzire il gossip, ma niente di concreto anche questa volta.