Paolo Brosio, uno degli uomini di cui si parla di più in questo momento in Italia, per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Il giornalista è stato sposato per ben due volte. Con Serena Corigliano e Gretel Coello. Conosciamo meglio Serena.

Serena Corigliano

Serena Corigliano rappresenta per la vita di Paolo, il primo grande amore. Di lei si sa pochissimo. Le poche notizie sulla donna sono però di prima mano, nel senso che è Paolo in persona a parlare di lei nel libro A un passo dal baratro.

L’autobiografia del giornalista, la storia della conversione di Paolo. Di come grazie alla Madonna di Medjugorie è venuto fuori dai demoni della cocaina.

Il Primo Incontro

Dal libro apprendiamo che il primo incontro tra Serena e Paolo è avvenuto sulla spiaggia della Rotonda di Lerici, nel settembre 1989, al Bagno Lido, di proprietà della famiglia Buricchi, l’ex presidente del Milan.

Sono Marco e Consuelo Buricchi a presentare Serena a Paolo, che la descrive con queste parole: “una splendida creatura alta un metro e settantotto, capelli neri lunghi e mossi, occhi verdi, gambe lunghe e affusolate, pelle vellutata e olivastra”.

“Una bellezza mozzafiato, nata a La Spezia ma di origini calabresi.

Il classico colpo di fulmine perché da lì a poco, il 23 dicembre 1989, dopo solo due mesi e mezzo di fidanzamento ci siamo detti: sposiamoci”.

Il Matrimonio



Continua ancora Paolo: “Serena lavorava alla Sipra, la concessionaria di pubblicità della Rai. Aveva il piglio della donna manager. Era comunista, dunque atea, ma le chiesi di celebrare le nozze col rito cattolico e lei, per amore, fece persino i corsi di catechesi prematrimoniali”.

“Fra le ire di mia madre Anna, il parroco di Lerici celebra le nozze con tanto di gospel americano: Ave Maria cantata da un tenore e pianti di commozione di tutti i parenti”. Purtroppo la storia tra i due ha avuto vita breve.