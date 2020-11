Chi è Silvia Salis? Conosciamo meglio la moglie di Fausto Brizzi

Silvia Salis e Fausto Brizzi si sono sposati in Campidoglio il 14 novembre

Silvia Salis e il regista Fausto Brizzi si sono sposati due giorni fa, dopo due anni d’amore e dopo che Brizzi ha ottenuto il divorzio dall’ex moglie Claudia Zanella. Conosciamo meglio Silvia.

Silvia Salis

Silvia Salis è nata a Genova, il 17 settembre del 1985 ed è un’ex campionessa di lancio del martello. Nella sua carriera ha infatti vinto la bellezza di dieci titoli italiani. Sei invernali e quattro assoluti.

Si è ritirata dall’attività agonistica nel 2015. Nel 2016 è stata eletta nel Consiglio Federale della FIDAL. Nel 2017 è stata eletta nel Consiglio Nazionale del C.O.N.I. Comitato Olimpico Italiano.

Il matrimonio

Il regista e l’ex campionessa hanno pronunciato il fatidico si, il 14 novembre a Roma, in Campidoglio, nella Sala Rossa, A unirli in matrimonio, l’assessore allo Sport Daniele Frongia.

Silvia era in uno splendido abito bianco di pizzo, lo sposo, molto elegante in nero. Gli sposi indossavano mascherine trasparenti. Brizzi è più grande di Silvia di diciassette anni.

Alla cerimonia, che è durata una mezz’oretta, pochissimi gli invitati, tra cui l’attrice Chiara Francini. Silvia e Fausto si sono alla fine baciati sulle note di E la vita, la vita di Enzo Jannacci.

La rinascita di Fausto

Con queste parole la coppia su Instagram ha comunicato la lieta notizia: “Oggi siamo diventati marito e moglie. In questo periodo imperfetto in cui tutto viene rimandato a tempi migliori, abbiamo deciso di non rimandare l’amore. Siamo tanto felici e vi abbiamo sentito tutti con noi, comunque! Un bacio grande.”

Il matrimonio con Silvia Salis, è l’apice per certi versi del periodo di rinascita di Fausto, dopo le accuse per molestie sessuali di qualche anno fa, inchiesta poi archiviata e la fine del matrimonio con Claudia Zanella.

Fausto ha chiesto a Silvia di sposarlo quando la coppia si trovava su una mongolfiera nel cielo di Marrakesh.