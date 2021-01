Chi è Simone Gianlorenzi? Conosciamo meglio il marito di Stefania Orlando

Simone Gianlorenzi e Stefania Orlano, concorrente della casa più spiata d’Italia, sono una coppia solidissima. Non a caso Simone, in questi giorni lontani dalla sua Stefania, ha preso spesso le difese della showgirl e cantante. Conosciamolo meglio.

Simone Gianlorenzi, chi è?

Simone Gianlorenzi è nato a Orvieto, il 27 gennaio del 1976. I suoi genitori, Astorre e Antonietta, sono orafi, ma Simone non ha seguito le loro orme. La sua vita infatti è dedicata alla musica e in particolare alla chitarra. Strumento col quale Simone è capace di meraviglie.

Gianlorenzi è infatti un noto e abile chitarrista, che nel corso degli anni ha insegnato in prestigiose scuole, come Lizard, Sonus Factory, Roma Rock School. Questa sua passione è documentata anche dai diversi video tutorial presenti sul suo canale Youtube.

About Her

Nel corso della sua carriera, Simone ha collaborato con diversi artisti, sia nel panorama nazionale, che in quello internazionale. Anna Oxa, Briga, Gerardina Trovato, i Gemelli Diversi, sono solo alcuni degli artisti con cui ha collaborato Gianlorenzi in Italia.

All’estero, ha suonato diverse volte con Anastacia e ha aperto concerti di star come Steve Vai, Kee Marcello e Vinnie Moore. Simone ha anche all’attivo un album, dal titolo About Her, del 2016, mentre quest’anno ha rilasciato la cover strumentale di Left Outside Alone, un brano di Anastacia.

In difesa di Stefania

In questi ultimi giorni in cui Stefania ha avuto qualche incomprensione con un altro concorrente della casa, Tommaso Zorzi, Simone, prendendo le difese della sua bella si è visto recapitare insulti in cui veniva accusato di essere omofobo.

Il musicista, ha tenuto a precisare, replicando varie volte su Twitter, respingendo ogni accusa, che lui letteralmente adora Tommaso, ma che naturalmente è e sarà sempre dalla parte di Stefania.

Queste le sue parole: – “Ma ragazzi siete seri? Io adoro Tommaso, mai smesso. Ma sarò SEMPRE dalla parte di Stefania, a torto o a ragione, come fate voi del resto. Ho messo like a tweet di fan di Stefy per millemila motivi ma non per andare contro nessuno, tantomeno Tommaso”.