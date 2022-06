Pietro Taricone è stato un personaggio televisivo ed un attore molto acclamato ed apprezzato in Italia, tragicamente scomparso nel 2010. Vediamo allora chi è sua figlia, Sophie Taricone, come è cresciuta e cosa si sa su di lei e sulla sua famiglia.

Chi è Sophie Taricone: età e vita privata

Sophie Taricone è conosciuta per essere la figlia non solo di Pietro Taricone, ma anche di Kasia Smutniak, attrice molto affermata. La ragazza è nata nel 2004 ed ha, attualmente, 17 anni. Non si tratta di una figlia unica: è la sorella maggiore di Leone Procacci, il secondo figlio della madre, avuto con Domenico Procacci.

Sophie Taricone è ormai una signorina bella come la mamma, ma con un’immensa somiglianza con il padre, Pietro Taricone. Come molti ormai sapranno, Pietro Taricone è tragicamente scomparso il 29 giugno del 2010, a causa di un incidente con il paracadute.

Sua figlia, all’epoca, aveva solamente 5 anni. Attualmente, sono esattamente 12 anni che l’attore è morto. La madre ha da sempre tenuto moltissimo al fatto che la bambina crescesse serena e lontana dai riflettori, nonostante il trauma ricevuto dalla perdita del padre.

Mamma Kasia Smutniak e la piccola Sophie Taricone, dopo la perdita dell’amato Pietro Taricone, sono cresciute praticamente in simbiosi. Hanno un legame fortissimo e indelebile, che le ha portate ad affrontare insieme le parti complicate della vita. Dopo anni di silenzio, abbiamo visto per la prima volta Sophie Taricone cresciuta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2018.

La ragazza indossava un bellissimo abito blu lungo, stile principessa, e per tutto il tempo non ha lasciato nemmeno un secondo la mano di sua madre. Affianco alle due donne c’era anche l’attuale marito dell’attrice, Domenico Procacci.

I due si sono sposato nel 2019. In moltissimi hanno notato la straordinaria somiglianza tra il vincitore del primo Grande Fratello e la figlia: i lineamenti di Pietro Taricone sono ben visibili all’interno del viso di Sophie Taricone, quasi fosse vivo in lei.