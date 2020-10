Tra i giocatori di calcio più ambiti e conosciuti c’è sicuramente Antonio Donnarumma. 30 anni e militante nel Milan, il calciatore ha acquisito molti consensi. Vediamo allora chi è la sua dolce metà, la moglie Stefania Deval, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Biografia di Stefania Deval

Stefania Deval è nata a Trento il 17 novembre del 1988 ed ha, attualmente, quasi 32 anni. La ragazza non è un personaggio pubblico che si trova al centro dell’attenzione, se non fosse per la sua relazione con il conosciuto Antonio Donnarumma.

Per il resto, quello che si sa su di lei è reperibile dal suo profilo Instagram. La donna, infatti, condivide molto spesso foto e video che ritraggono le ed anche la sua famiglia. Infatti, sappiamo anche che ha parecchi hobby, tra cui quello per lo sport e la palestra.

Tra i tanti post che ha messo nell’arco del tempo, Stefania Deval condivide molti video nei quali si mostra intenta ad eseguire degli esercizi fitness. La ragazza ci tiene moltissimo alla sua linea e forma fisica, per questo vediamo che anche nei periodi di pandemia e di lockdown non ha perso tempo e si è sistemata alla bene e meglio per continuare ad allenarsi.

Matrimonio e famiglia

Stefania Deval e il mitico fratello di Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, si sono conosciuti nel lontano 2009. Attualmente, i due sono una coppia da ben 11 anni, ma questo non ha minimamente fermato il loro amore. Infatti, proprio di recente, sono anche convolati a nozze.

I due si sono conosciuti ad una festa di un amico comune, quando lui giocava nella primaverile del Milan e lei era una concorrente di Miss Italia. L’amore ha fatto tutto il resto. I due si sono sposati il 18 agosto del 2017, dopo 8 anni insieme e, tra le varie cose, anche un bel figlio. Il 17 gennaio del 2017 la coppia ha dato il benvenuto al loro primo e per il momento unico figlio, Mattia Donnarumma.