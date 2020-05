Chi è Stefano Orfei? Conosciamo meglio il marito di Brigitta Boccoli Sapete chi è il marito di Brigitta Boccoli? Scopriamo alcuni dettagli sulla vita privata e sulla carriera professionale di Stefano Orfei

Stefano Orfei è il marito della bellissima attrice italiana Brigitta Boccoli. Nonostante si abbiano poche informazioni sulla sua vita privata, non è sconosciuto agli occhi dei telespettatori italiani, in quanto è uno dei più apprezzati artisti circensi al mondo. Conosciamo meglio il famoso domatore internazionale.

Stefano Orfei: età, luogo di nascità e carriera professionale

Stefano Orfei è nato a Genoa nel 1966. È il figlio di Moira Orfei e Walter Nones. Da giovanissimo ha iniziato a lavorare nel Circo di proprietà della sua famiglia. Inizialmente si esibiva come trapezista e acrobata, poi con il passare degli anni è diventato uno dei domatori più apprezzati a livello internazionale. La sua professione lo spinge a viaggare continuamente da un parte all’altra del mondo. Stefano negli anni passati ha partecipato a diversi reality show.

Nel 2006 in occasione del Reality Circus ha avuto il piacere di conoscere la bellissima attrice Brigitta Boccoli che nel 2008 ha scelto di sposare. La giovane coppia ha dato alla luce due splendidi figli: Manfredi che ad oggi ha 12 anni e Brando (1 anno). I due coniugi si amano e vanno molto d’accordo.

L’esperienza da naufrago all’Isola dei Famosi

Le sfide non hanno mai spaventato l’artista circense Stefano Orfei. Nel 2016 il domatore ligure ha scelto di partecipare al reality show targato Canale 5 L’Isola dei Famosi in qualità di naufrago.

Si è dato molto da fare sull’arcipelago incontaminato di Cayo Cochinos, dando spesso una mano ai suoi compagni d’avventura a cercare cibo utile per la sopravvivenza. Non è riuscito ad arrivare in finale, ma è rimasto nel cuore dei telespettatori per la sua bontà d’animo. Terminata l’esperienza in Honduras, Stefano è tornato a lavorare nel suo Circo, a stretto contatto con gli animali.