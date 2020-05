Chi è Swami Anaclerio? Conosciamo meglio la figlia di Elenoire Casalegno Swami Anacleiro porta un nome molto particolare, oltre a una mamma di eccezione: ecco chi è la figlia di Elenoire Casalegno e qualche informazione sulla sua vita

Swami Anacleiro porta un nome molto particolare e davvero poco sentito in Italia, oltre a una mamma di eccezione alle spalle. Si tratta, infatti, della figlia di Elenoire Casalegno e di Dj Ringo. Scopriamo quindi qualcosa in più sulla ragazza e sulla sua vita privata, nonché sulla sua notorietà.

Chi è Swami Anacleiro: età e informazioni sulla sua vita

Swami Anacleiro è la prima ed unica figlia della coppia formata da Elenoire Casalegno e Dj Ringo, nome d’arte di Rocco Maurizio Anacleiro. Salta subito all’occhio il nome molto particolare della ragazza, scelto non a caso, come si può ben dedurre. Infatti, Swami significa proprio amore e venerazione, come spiegato dalla madre della ragazza.

Così, dopo il parto, una giovanissima Elenoire Casalegno dice sulla scelta del nome della figlia: “Ho chiamato mia figlia Swami, perché è un nome bellissimo. Significa amore e anche il papà è felice di questa scelta. Lei, Swami, è ancora troppo piccola per esprime un giudizio definitivo ma sono sicura che, quando sarà grande, anche lei apprezzerà di chiamarsi in questo modo”. Da quel giorno sono passati molti anni e adesso la ragazza è più che capace di esprimere la sua opinione.

Infatti, Swami Anacleiro è nata nel 1999 ed ha attualmente 21 anni. Dal papà Dj Ringo ha ereditato la passione per la musica e per le motociclette, in particolare per Valentino Rossi. Cresciuta bellissima e molto simile alla madre, Swami Anacleiro sembra essere allergica ai riflettori, cercando di comparire il meno possibile in pubblico. La ragazza, infatti, non sembra per nulla interessata a diventare un’influencer. Sono state pochissime le sue apparizione pubbliche: oltre a qualche piccola scena con lei da bambina, non si è vista quasi per niente in televisione.

Pubblicamente e da quello che si può tirar fuori dal suo profilo Instagram, la ragazza non sembra avere un’anima gemella, anzi, al contrario, sembra proprio che preferisca condividere scatti di vita quotidiana, piuttosto che quelli di vita privata. La ragazza ha sostenuto fortemente la madre durante la sua permanenza al Grande Fratello e sembra avere un ottimo rapporto con entrambi i genitori, specialmente con il padre.