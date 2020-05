Chi è Teddy Reno? Conosciamo meglio il marito di Rita Pavone Teddy Reno è il marito di Rita Pavone, cantante italiana molto famosa: ecco chi è l'uomo, la sua carriera ed anche la sua vita privata

Rita Pavone è una cantante molto conosciuta e seguita in Italia. Quando dietro c’è molta fama, spesso quest’ultima ricade sui componenti della famiglia. Ecco perché qui si analizzerà chi è Teddy Reno, il marito della cantante, la sua carriera ed anche la sua vita privata.

Chi è Teddy Reno: età, carriera e vita privata

Teddy Reno è colui che è riuscito a rubare il cuore di Rita Pavone, cantante italiana da molti apprezzata e seguita. Ma prima di essere questo, Teddy Reno era soprattutto uno dei musicisti più bravi ed apprezzati in Italia, come lo è tuttora. Ferruccio Merk Ricordi, così il nome di Teddy Reno all’anagrafe, è nato l’11 luglio del 1926 a Trieste ed ha la bellezza di 93 anni.

La madre era di origine ebraica e, quasi come per miracolo, riesce a sfuggire dall’essere catturato dai tedeschi durante le deportazioni che hanno caratterizzato la Seconda Guerra Mondiale. Trovò rifugio a Milano Marittima con tutta la sua famiglia, sotto una falsa identità. Essendo un amante della musica fin da bambino, Teddy Reno, subito dopo la fine della guerra, parte per una turnèe in Germania insieme all’orchestra inglese di Teddy Foster.

Proprio mentre attraversava il fiume Reno, gli venne in mente di trovare quello che poi è diventato il suo nome d’arte ufficiale. Tornato in italia, collaborò con l’orchestra diretta dal maestro Pippo Barzizza e prese anche parte a diverse trasmissioni della Rai. Dopo aver fondato l’etichetta CGD, arrivò anche il suo successo discografico. Così, tra il 1948 e il 1961 diventa uno dei principali esponenti del genere melodico in Italia. Negli anni a venire, il musicista prese parte anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo, non ottenendo mai la vittoria, ed anche al Festival di Napoli, dove ebbe più fortuna con la canzone Sarrà Chissà di Murolo.

Nel 1961 decide di dedicarsi solo alla discografia, fondando la nuova etichetta Galleria del Corso e, nello steso anno, inventa anche il Festival degli sconosciuti di Ariccia, con l’intento di lanciare nuovi talenti. Proprio in questo ambito conobbe Rita Pavone, che fu la vincitrice della prima edizione. Si sposarono nel 1968 in Svizzera, a Lugano. I due hanno una notevole differenza d’età e, tra l’altro, lui era già separato dalla sua precedente moglie e, cosa che rese ancora più scandaloso il tutto, aveva già un figlio, Franco. Nel 1976, i due si sposarono anche con rito civile ad Ariccia e, così, nacquero due figli: Alessandro e Giorgio.