Chi è Teresa Cherubini? Conosciamo meglio la figlia di Jovanotti Essere figlia di Jovanotti deve essere, oltre che un piacere, anche un onore: ecco chi è Teresa Cherubini, la sua carriera ed anche qualcosa sulla sua vita

Jovanotti è probabilmente uno dei cantanti più amati ed apprezzati in tutta Italia. Essere sua figlia, deve essere davvero un privilegio, ma anche un modo per essere costretta a fuggire perennemente dai riflettori. Ecco chi è Teresa Cherubini, la sua carriera ed anche qualche informazione sulla sua vita.

Chi è Teresa Cherubini: età, cenni biografici e carriera

Teresa Cherubini è la figlia del famoso ed amato Jovanotti, nome d’arte di Lorenzo Cherubini. La ragazza è nata il 13 dicembre del 1998 ed ha, attualmente, 21 anni. Teresa Cherubini non ha vissuto moltissimo in Italia. La ragazza, è stata prevalentemente negli USA, in particolare a New York. Lì ha studiato in un college parificato italiano.

La sua famiglia, per starle vicino, si è trasferita tutta negli USA. Caratterialmente, Teresa Cherubini è molto timida, contrariamente a quello che si può immaginare, essendo fondamentalmente figlia d’arte. Non è attratta minimamente dal mondo dello spettacolo e, nell’arco della sua vita, ha sempre cercato di rimanere il più distante possibile dai riflettori e dalla vita mondana. Non ha un profilo Facebook, ma ha un bellissimo profilo su Instagram.

Infatti, su questa piattaforma social, Teresa Cherubini ama postare i suoi lavori. È, infatti, molto brava nel disegno e posta esclusivamente i suoi lavori, mai nulla sulla sua vita privata, utilizzando questa piattaforma per renderli pubblici. Inoltre, da quanto sappiamo è anche molto appassionata di letteratura fantasy, in particolare della famosissima saga di Harry Potter.

Per quanto si è riusciti a vedere di lei, è straordinariamente simile al padre, esteticamente parlando: stessi capelli ricci ed identici occhi azzurri. Con il padre, la ragazza ha un rapporto molto speciale. Infatti, come lo stesso cantante ha rivelato, non riesce mai ad essere troppo severo con la figlia. Lo si può notare anche dalla canzone per lei scritta dal padre, Per Te, che trasmette tanto amore e affetto.

Entrambi sono molto appassionati di fumetti, tanto che la ragazza è diventata molto brava nel disegno di graphic novel, specialmente nel suo periodo a New York, dove ha potuto approfondire questa attività. In fondo, però, si deve tener conto che la ragazza è figlia d’arte da ambo le parti: il padre si sa, la madre, Francesca Valiani, è una nota fotografa e, per quanto è possibile vedere su Instagram, anche Teresa ha un futuro come illustratrice.