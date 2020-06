Chi è Thais Souza Wiggers? Conosciamo meglio l’ex fidanzata di Teo Mammucari Teo Mammucari è un conduttore televisivo molto affermato, vediamo chi è la sua ex fidanzata Thais Souza Wiggers, cosa fa nella vita ed altre informazioni

Teo Mammucari è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo italiano: conduttore televisivo molto affermato e conosciuto grazie anche alla sua partecipazione in molti programmi noti. Ecco allora perché c’è chi si chiede chi sia la sua ex fidanzata, Thais Souza Wiggers, cosa faccia nella vita ed altre informazioni su di lei.

Chi è Thais Souza Wiggers: età, carriera e vita privata

Thais Souza Wiggers è nota in Italia per essere l’ex fidanzata di Teo Mammucari, ma è ovviamente anche altro. La donna, come può suggerire in suo nome, è di origini brasiliane: è nata il 24 ottobre del 1985 a Florianopolis, nello stato di Santa Caterina, in Brasile. Attualmente, la donna ha quasi 35 anni e una bellissima figlia, avuta con il presentatore: Julia Mammucari.

Come può suggerire la sua altezza, il suo viso e la sua bellezza naturale, la donna, di professione, è una modella. Oltre questo è anche una bellissima presentatrice e showgirl molto affermata nel panorama dello spettacolo del suo paese. La sua fama si è estesa in Italia anche e sopratutto grazie alla sua partecipazione a Striscia la Notizia come velina e, da lì, anche per essere stata la fidanzata di Teo Mammucari.

In realtà, la sua carriera come modella è iniziata parecchio tempo fa. Ha esordito come tale all’età di 14 anni, quando ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda. La donna ha frequentato il liceo a Miami e, dopo di questo, ha iniziato subito a posare per una campagna internazionale della TIM, affianco a Naomi Campbell e Linda Evangelista, due nomi molto affermati ed importanti nel settore. Questo fino al 2004, anno in cui si trasferisce in Italia e nel quale la sua carriera ha una svolta decisiva.

Dopo il suo trasloco in Italia, la donna incontra Teo Mammucari e, nel 2008, i due hanno una bambina che hanno chiamato Julia Mammucari. La relazione tra i due, però, dura poco: nel 2010 si lasciano e lei inizia a frequentarsi con Paul Baccaglini, ex Iena. Anche con lui la relazione si è conclusa, nel 2018. La donna, sui social, non sembra mostrare alcun segno di essere fidanzata.