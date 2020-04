Chi è Umberto Maria Anzolin, il marito di Heather Parisi Sapete chi è il marito di Heather Parisi? Scopriamo nei dettagli la vita privata dell'amatissima ballerina e showgirl

Heather Parisi è una ballerina, attrice, cantante e showgirl di successo. La sua carriera artistica è iniziata negli anni 70′. Ancora oggi Heather prende parte a programmi di gran successo. Nel 2018 ha ricoperto il ruolo di ‘Giurata’ nel dating show Amici di Maria De Filippi. Ma quanto ne sappiamo della vita privata di Heather? Sapete, ad esempio, chi è il marito dell’artista statunitense? Scopriamolo insieme.

Heather Parisi: età, carriera professionale e marito

Heather Parisi è nata il 27 gennaio del 1960 a Los Angeles. Ha debuttato in televisione con il programma Luna Park (trasmissione condotta da Tina Turner e Pippo Baudo. La bellezza di Heather non è mai passata inosservata, nella stagione 1979-1980 partecipa alla trasmissione Fantastico. Nei anni seguire la giovane artista americana prende parte a tantissimi show televisivi, ve ne elenchiamo alcuni: Fantastico 2, Al Paradise, Fantastico 4, Fantastico 5, Serata d’onore, Pronto….Topolino?, Fantastico 8, Fantasticotto, Stasera Lino, Gran Premio intenazionale dello spettacolo ecc.

Heather nel 1996 ha debuttato anche a Teatro. Ancora oggi Heather Parisi è una dei personaggi di punta della Tv Italiana. In epoca moderna Heather ha preso parte alle seguenti trasmissioni: Ballando con le Stelle (2005-2006) in qualità di Giurata, Nemicamatissima (2016) e Amici di Maria De Filippi (2018) in qualità di Giurata. Dal 2013 Heather Parisi è sposata con Umberto Maria Anzolin.

Altre curiosità su Heather Parisi

Altezza: 1,63

Peso 52 kg

Segno Zodiacale Cancro

Chi è Umberto Maria Anzolin, il marito dell’amatissima ballerina e showgirl Heather Parisi

Umberto Maria Anzolin è un noto imprenditore vicentino, dal 2013 è il marito della bellissima ballerina Heather Parisi. Dalla storia d’amore di Umberto Maria Anzolin e Heather Parisi sono nati Dylan Maria e Elizabeth Jaden. Umberto e Heather vivono ad Hong Kong è vanno molto d’accordo.