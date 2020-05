Chi è Valentina Baggio? Conosciamo meglio la figlia di Roberto Baggio Valentina Baggio è la figlia dell'ex stella del calcio Roberto Baggio: ecco chi è la ragazza, cosa fa per vivere ed anche qualche notizia sulla vita privata

Roberto Baggio è un’ex stella del calcio italiano. Facente parte della squadra della fiorentina, l’uomo è sempre stato circondato da luci e riflettori e questo lo sa bene sua figlia Valentina Baggio. Ecco chi è la ragazza, cosa fa per vivere ed anche qualche informazione sulla vita privata.

Chi è Valentina Baggio: età, carriera e vita privata

Valentina Baggio è, per l’appunto, la primogenita di Roberto Baggio e Andreina Fabbi. La coppia si è sposata nel 1990 e, insieme, hanno avuto tre figli, di cui Valentina Baggio è la prima, poi ci sono anche Mattia e Leonardo Baggio. La ragazza è nata nel 1990 ed ha attualmente 30 anni. La ragazza ha sempre vissuto tutti i riflettori del padre, come lei stesa ha dichiarato, fino ad arrivare a costruirsi una propria strada personale.

Infatti, Valentina Baggio lavora attualmente come social media manager presso Renzo Rosso, patron di Diesel, ma, tra tutte le cose che si possono presupporre sulla donna, lei ha messo ben in chiaro che non ha alcun interesse a diventare un’influencer: “Chi dovrei influenzare, come ripete sempre mio padre? Ci sono ormai professioniste in giro, lasciamo il lavoro a loro. Intendo fare altro nella vita e impegnarmi per il prossimo. Ci sono cose più interessanti di cui occuparsi”.

Con le sue idee belle che chiare, Valentina Baggio vive a Milano e, in tutta la sua determinazione, ha deciso di diventare Buddhista, oltre che un’appassionata di yoga: “I miei genitori sono diventati buddhisti a vent’anni seguono gli insegnamenti di Nichiren Daishonin diffusi oggi dal filosofo giapponese Daisaku Ikeda, presidente della Soka Gakkai. Siamo andati in Giappone insieme a conoscerlo. Sono fiera dei valori che mi hanno trasmesso e del fatto che non mi abbiano battezzata per lasciarmi libertà di scelta”.

Come lei stessa ha dichiarato, vivere come figlia di non è stato affatto facile: hanno dovuto spesso cambiare città e aveva anche problemi a relazionarsi con i compagni di scuola, considerando che cambiava continuamente. Da quanto si evince dal suo profilo social e da quello che ha dichiarato, Valentina Baggio non è attualmente fidanzata, ma sicuramente nutre un affetto immenso nei confronti del padre e di tutta la sua famiglia.