Chi è Veronica Berti? Conosciamo meglio la seconda moglie di Andrea Bocelli Veronica Berti è la seconda moglie del cantante apprezzatissimo in tutto il mondo Andrea Bocelli: ecco chi è e che cosa fa nella vita la donna

Andrea Bocelli non ha bisogno di presentazioni, né qui né altrove: si tratta di uno dei cantanti italiani più apprezzati e conosciuti sia in Italia che in tutto il resto del mondo. Con la sua fama che precede sia lui che la sua famiglia, vediamo allora chi è Veronica Berti, la sua seconda moglie, cosa fa nella vita ed altre informazioni sulla sua persona.

Chi è Veronica Berti: età e vita privata

Veronica Berti è conosciuta principalmente per essere la moglie e compagna di vita di Andrea Bocelli. La donna è nata nel 1984 in Toscana ed ha, attualmente, 36 anni. I suoi genitori sono Ivano Berti e Elena Brunelli. La ragazza, quando incontrò per la prima volta il cantante, che aveva già passato un divorzio con la sua precedente moglie, aveva solo 21 anni.

Veronica Berti e Andrea Bocelli si sono conosciuti per la prima volta a Ferrara, ad una festa, e, da allora, sembra non sia mai cambiato nulla nel loro rapporto. Nonostante la grande differenza di età (lei 21 anni e lui 44) sembra che tra i due non ci sia stata ombra di dubbio: appena si sono incontrati è stato subito amore. Tutto è andato a gonfie vele, da quel giorno i due non si sono mai lasciati.

Il 12 marzo del 2012, Andrea Bocelli è diventato, grazie a Veronica Berti, padre per la terza volta. Infatti, in quella data è nata la loro bambina Virginia Bocelli che, per la madre, è stata la prima figlia. Per il compagno, invece, era la terza, dato che dal precedente matrimonio con Enrica Cenzatti, ha avuto due figli: Amos Bocelli e Matteo Bocelli.

Tra i due c’è un rapporto bellissimo. Lei è molto gelosa dell’uomo che, nel 2014, è diventato suo marito, davanti a 60 invitati, in un matrimonio molto intimo e riservato. Lui è molto romantico, come la stessa Veronica Berti ha dichiarato. Pare che gli piaccia inviare email romantiche alla sua consorte. Sul profilo Instagram di quest’ultima, infatti, ci sono moltissime foto con il marito e con dediche romantiche.