Chi è Virginia Mihajlović? Conosciamo meglio la figlia di Sinisa Mihajlović Virginia Mihajlović è la figlia di Sinisa Mihajlović: ecco chi è la figlia dell'allenatore, la sua carriera ed anche la sua vita privata

Sinisa Mihajlović è conosciuto in italia per essere stato l’allenatore di diverse squadre italiane e, attualmente, per guidare e gestire la squadra del Bologna. Ha una figlia, Virginia Mihajlović, che non passa certamente inosservata. Ecco chi è la ragazza, la sua carriera ed anche la sua vita privata.

Chi è Virginia Mihajlović: età, carriera e vita privata

Virginia Mihajlović è la figlia dell’allenatore ed ex giocatore servo Sinisa Mihajlović e dell’ex subrette Arianna Rapaccioli. La ragazza è nata nel 1999 a Roma ed ha attualmente 21 anni. La ragazza, oltre che ad esser famosa in quanto figlia del noto allenatore, è conosciuta, insieme alla sorella Viktoria Mihajlović, per aver preso parte ad un noto reality show televisivo italiano.

La famiglia della ragazza conta la bellezza di sei figli: Viktorija Mihajlović, Miroslav Mihajlović, Marco Mihajlović, Dušan Mihajlović e Nicholas Mihajlović. La famiglia della ragazza è davvero molto unita, soprattutto da quando loro padre ha comunicato di essere affetto da leucemia. Virginia Mihajlović è una nota influencer, che si è guadagnata un post nel mondo del web grazie anche al suo bel fascino mediterraneo.

Ama moltissimo gli animali, tanto che ha un bulldog francese di nome Carlotta. Inoltre, è un’appassionata di sport ed ama tanto viaggiare. Sappiamo che è un’appassionata di moda e che punta ad una carriera come influencer. Inoltre, lei e sua sorella Viktorija Mihajlović, nel 2019, hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi, saltando la fase del pre reality per aspiranti naufraghi, ma arrivando direttamente sull’isola.

Le due sorelle hanno gareggiato insieme, come se fossero un unico concorrente. Nonostante l’entusiasmo iniziale, in un confessionale le due ragazze hanno dichiarato che si aspettavano l’esperienza decisamente meno difficoltosa. Sono state eliminate nel corso della settima settimana, felici di tornare a casa.

La bella ragazza è fidanzata con Alessandro Vogliacco, difensore centrale del Pordenone Calcio. A quanto dichiarato dallo stesso giocatore, lui e il suocero, il padre della fidanzata, sembrano avere davvero un ottimo rapporto, essendo frutto dello stesso terreno. Ottima scelta come genero.