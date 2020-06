Chi è Yari Carrisi? Conosciamo meglio il figlio di Al Bano e Romina Al Bano e Romina sono una delle coppie più seguite e amate di sempre, come anche la loro famiglia e loro figlio, Yari Carrisi: ecco chi è l'uomo e cosa fa nella vita

Al Bano e Romina sono una delle coppie più famoso e amate di sempre: la loro musica ha appassionato milioni di persone, il loro amore ha tenuto attaccati agli schermi migliaia di italiani. Insomma, una fama bella grossa la loro. Vediamo allora chi è loro figlio, Yari Carrisi, cosa fa nella vita ed altre informazioni su di lui.

Chi è Yari Carrisi: età, carriera e vita privata

Yari Carrisi è il figlio di una delle coppie d’arte più famosa ed apprezzata di sempre: Romina Power e Albano Carrisi. Si tratta del secondo figlio della coppia ed è nato il 21 aprile del 1973 a Cellino San Marco, in Puglia, ed ha, attualmente, 47 anni. Ha altri fratelli e sorelle, data la sua famiglia allargata: la sorella maggiore è Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1993, successivamente ci sono anche Cristel Carrisi e Romina Junior Carrisi.

La sua famiglia, però, non finisce qui: dalla frequentazione tra il padre e la sua nuova compagna, Loredana Lecciso, Yari Carrisi ha avuto altri e due fratelli, Jasmine Carrisi e Albano Junior Carrisi. Un ambiente familiare molto vivace e instancabile, quello del figlio del cantante pugliese. A proposito di musica, sappiamo che anche il secondogenito della coppia è un grande appassionato del mondo dello spettacolo e che, sopratutto, ne è riuscito a fare una vera e propria carriera.

Molto precocemente ha imparato a suonare la chitarra e a comporre da sé canzoni. Questa sua capacità compositiva, lo ha portato a scrivere moltissimi celebri pezzi cantati dal suo stesso padre e non solo. Lo vediamo anche dietro altri artisti molto famosi, come Jovanotti. Nonostante questo suo grande talento da cantautore, il musicista insegue il suo sogno di affermarsi come artista e musicista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’uomo ha avuto diverse relazioni, ma la più chiacchierata è sicuramente quella con Naike Rivelli, conosciuta nel 2015 nel reality show Pechino Express. Tra i due è scoccato l’amore e la donna è rimasta incinta ed è stata costretta ad abbandonare il reality show. Purtroppo, successivamente la donna ha perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. La loro storia si è conclusa nel 2017 e da allora non si sa niente di certo riguardo la sfera sentimentale del musicista. Attualmente, sappiamo che l’uomo sta trascorrendo la sua vita in India.