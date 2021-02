La mamma di Sylvester Stallone, Jackie, è morta il 21 settembre 2020, all’età di 98 anni. Astrologa e sensitiva, molto nota sul piccolo schermo a stelle e strisce, è venuta a mancare, lasciando tre figli e i tanti nipoti avuti. Era famosa per essere la mamma dell’attore di Rocky e Rambo, ma aveva anche altri due figli, Frank e Toni, morta nel 2012.

Un grave lutto per l’attore, che ha perso la sua amata madre, diventata popolare al grande pubblico dopo il successo come attore del figlio avuto da Frank Stallone sr, sposato nel 1945 e da cui aveva divorziato nel 1957. La coppia aveva dato alla luce due figli, Sylvester e Frank.

Jackie decise di mantenere il cognome di Stallone anche dopo il divorzio e dopo gli altri due matrimoni. Dopo Frank Stallone sr, infatti, aveva sposato Anthony Filiti, da cui ebbe la figlia Toni D’Alto, venuta a mancare nel 2012 (anno in cui è morto anche Sage, figlio di Sylvester Stallone e Sasha Czack, deceduto a soli 36 anni per un attacco di cuore). Mentre in seguito aveva sposato il medico Stephen Marcus Levine.

Chi era Jackie, la mamma di Sylvester Stallone

Jacqueline Frances Labofish, questo il nome all’anagrafe e da nubile della mamma dell’attore, (29 novembre 1921 – 21 Settembre, 2020) è stata un’astrologa e ballerina americana. Mamma dell’attore Sylvester Stallone, del cantante Frank Stallone e dell’attrice Toni D’Alto, è nata a Washington DC: il padre era avvocato, la mamma era francese.

Lei è stata la prima donna ad avere una striscia quotidiana in tv dedicata all’allenamento a Washington. E poi ha aperto una palestra per sole donne.

È apparsa anche in un programma di wrestling degli anni Ottanta e ha pubblicato libri di astrologia. È apparsa anche nella serie televisiva britannica Celebrity Big Brother come concorrente a sorpresa. Dentro c’era l’ex nuora Brigitte Nielsen, con cui non correva buon sangue.Aveva tre figli e sette nipoti.