Chi sono i figli di Brigitte Nielsen Chi sono i figli di Brigitte Nielsen? Ecco la famiglia della bella attrice che in Italia è stata molto amata

Chi sono i figli di Brigitte Nielsen? La celebre attrice, modella, cantante e conduttrice tv danese naturalizzata italiana è stata un’icona degli anni Ottanta. Amatissima dal pubblico italiano. Quanti figli ha? Recentemente ha fatto parlare di se proprio per una gravidanza in età non giovanissima!

Brigitte Nielsen è nata a Rodovre il 15 luglio 1963. Negli anni Settanta ha iniziato a lavorare come modella, affermandosi come icona dei più grandi stilisti. In Italia Dino De Laurentiis la nota e la fa recitare con Arnold Schwarzenegger in Yado. Durante la promozione del film conosce Sylvester Stallone che la chiama per Rocky 4 e Cobra. È stata anche conduttrice di noti programmi televisivi italiani!

Forse non tutti sanno che Brigitte Nielsen è stata sposata per ben 5 volte. E ha avuto 5 figli. Il primo matrimonio è stato celebrato nel 1983 con il compositore danese Kasper Winding. Il 12 aprile 1984 nasce Julian Winding, il primo figlio dell’attrice danese. Poco dopo i due divorziano. Il ragazzo oggi è musicista, ha lavorato molto per il cinema.

Nel 1985 incontra Sylvester Stallone, i due si fidanzano e poi si sposano a dicembre. Ma a luglio del 1987 i due divorziano. Il 15 dicembre 1989 nasce Killian Marcus, secondogenito figlio di Mark Gastineau, ex giocatore professionista di football americano. Ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2011, oggi fa il cameriere a Milano per pagarsi gli studi di teatro.

Nel 1993 il terzo matrimonio con il pilota svizzero di rally Raoul Meyer, che la porta a vivere in Svizzera. Il 19 aprile 1993 nasce Aaron Nielsen Meyer, terzogenito. Anche lui è approdato all’Isola dei Famosi e di lavoro fa il modello. Il quartogenito è Raoul Ayrton Meyer Jr, nato il 21 maggio 1995. Non ama particolarmente il mondo dello spettacolo.

Nel 2006 il quarto matrimonio, con un barisa sardo originario di Iglesias, Mattia Dessè. Dopo 15 anni vissuti in Italia si trasferisce a Los Angeles per continuare la carriera cinematografica e televisiva. Il 22 giugno 2018 è diventata mamma per la quainta volta all’età di 54 anni. La bambina si chiama Frida ed è nata dall’amore con Mattia Dessì.