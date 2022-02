A Sanremo 2022 ha portato il suo nuovo brano, in gara insieme ad altri 24 colleghi che sperano di vincere la nuova edizione del Festival della Canzone Italiana e approdare all’Eurovision Contest Song di maggio, che si terrà a Torino, vista l’ultima vittoria dei Maneskin. Ma la cantante è anche mamma. Lo sai chi sono i figli di Elisa? Li hai mai visti?

Elisa è una bravissima cantautrice e cantante italiana. Il grande successo popolare lo deve proprio al palco di Sanremo, dove è salita nel 2001. E da allora sono stati solo successi per le sue canzoni in inglese, in italiano, ma anche in altre lingue.

Al secolo Elisa Toffoli, la cantante è nata a Trieste il 19 dicembre del 1977 e ha iniziato a scrivere canzoni a 11 anni. La carriera inizia come corista, mentre il debutto è a 19 anni con l’album “Pipes & Flowers”, grazie all’aiuto di Caterina Caselli.

Il primo album di Elisa è tutto in inglese, mentre la prima canzone in italiano è “Luce (tramonti a nord est)”, brano scritto con Zucchero che approda a Sanremo 2001 vincendo Festival e premio della critica.

Da allora è stato un continuo di successi per la cantante, anche nella sua vita privata, dal momento che è mamma felice di due bambini, avuti dal suo compagno con cui sta insieme da molto tempo.

Chi sono i figli di Elisa: vita privata della cantante

Elisa ha una relazione con Andrea Rigonat, chitarrista della sua band, ormai da moltissimi anni. La coppia ha anche avuto due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009, e Sebastian, nato invece il 20 maggio 2013. Seguono sempre la mamma nelle sue performance musicali, sempre di altissimo livello.

Andrea e Elisa dopo 7 anni di fidanzamento nel 2015 hanno deciso di sposarsi a Grado, alla presenza di molti famosi colleghi. Bellissimo il look rock della cantante, abbinato agli abiti dei due figli.