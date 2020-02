Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno partecipato a Sanremo 2020 Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari che partecipano a Sanremo 2020 aggiudicandosi un meritato terzo posto e perché si chiamano così

Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari che hanno partecipano al Festival di Sanremo 2020? Se lo chiedono in tanti visto che il loro nome è davvero insolito. Il gruppo esiste dal 2010 ma pochi sanno il motivo per cui si chiamano così. Ecco chi sono e perché si chiamano così.

La band i Pinguini Tattici Nucleari è stata fondata nel 2010 ed è quello che possiamo definire un gruppo Indie Rock. I membri della band sono: Riccardo Zanotti – Cantante, Nicola Buttafuoco – Chitarra, Lorenzo Pasini – Chitarra, Simone Pagani – Basso, Matteo Locati – Batteria, Elio Biffi – Tastiera, Fisarmonica, Cantante.

Ebbene, i 6 giovani componenti della band hanno scelto questo nome ispirandosi a quello di una famosa birra scozzese che viene prodotta dalla BrewDog. La birra in questione si chiama Tactical Nuclear Penguin. Loro non hanno fatto altro che tradurre il nome inglese in italiano.

I Pinguini Tattici Nucleari sono abbastanza conosciuti e apprezzati su Spotify e Youtube e hanno uno stile musicale che si avvicina molto a quello di un’altra band italiana, Elio e le Storie tese. C’è anche chi dice di vedere somiglianze tra lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari e quello de Lo Stato Sociale.

A Sanremo hanno cantato l loro brano "Ringo Starr" classificandosi terzi dopo Francesco Gabbani e Diodato.

Il debutto sul palco dell’Ariston di Sanremo 2020 dei Pinguini Tattici Nucleari è avvenuto cantando la canzone intitolata Ringo Starr mentre nella terza serata del Festival, quella dedicata alle cover, si sono cimentati in un medley di varie canzoni.

Come si Chiamano

La band, che per il tipo di canzoni proposte può essere definito un gruppo Indie Rock, è composta da sei giovani ragazzi che godono di un discreto successo su Youtube e su Spotify.

Come genere musicale siamo simili al tipo di musica prodotto da un’altra grande band italiana: Elio e le Storie tese. A qualcuno il genere fa invece ricordare un pò i ragazzi de “Lo Stato Sociale”.

Album e Canzoni

Il primo Album dei Pinguini Tattici Nucleari è stato lanciato nel 2012, un album autoprodotto dal titolo “Cartoni Animali“.

Nel 2014 è uscito quello che potremmo considerare il primo vero e proprio album intitolato “Il Re è Nudo“.

Seguono gli album intitolati “Gioventù Bruciata” e “Fuori dall’Hype“.

“Fuori dall’Hype”, uscito lo scorso anno, nel 2019, è il primo album prodotto con la Sony.

La canzone più famosa dei Pinguini Tattici Nucleari si chiama “Verdura” ed è inclusa nel loro ultimo album.

Sanremo 2020

I Pinguini Tattici Nucleari hanno ottenuto un buon piazzamento in classifica per entrambe le loro esibizioni.

Ricordiamo infatti il buon posizionamento ottenuto nelle classifiche parziali, sia per la canzone Ringo Starr giudicato dalla Giuria Demoscopica che quello per il medley nella serata delle cover giudicato dall’Orchestra di Sanremo 2020.

