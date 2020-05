Chi sono Rebecca e Jacopo Papi? Conosciamo meglio i figli di Enrico Papi Enrico Papi ha due bellissimi figli, Rebecca e Jacopo Papi: ecco quello che si sa sui due ragazzi, sulla loro vita e sulla loro famiglia

Enrico Papi è uno dei più noti conduttori televisivi italiani. Ha condotto programmi di diverso genere e quasi tutti di grande successo. Il conduttore ha, inoltre, una bellissima famiglia, composta da sia moglie, Raffaella Schifino, e dai suoi due figli: Rebecca e Jacopo Papi. Ecco quello che si sa sui due ragazzi e sulla loro famiglia.

Chi sono Rebecca e Jacopo Papi: tutto sui due ragazzi

Dal matrimonio tra Enrico Papi e Raffaella Schifino, convolati a nozze nel 1998, sono nati i loro due figli, Rebecca e Jacopo Papi. Rebecca Papi è la primogenita della coppia ed è venuta al mondo nel 2000, quindi ha attualmente 20 anni. Per quanto riguarda Jacopo Papi, invece, il ragazzo è nato solo 8 anni dopo, nel 2008, e ha attualmente 12 anni.

Dai primi anni del 2000, dopo la nascita della loro prima figlia, la coppia ha deciso di trasferirsi a Miami, negli Stati Uniti. A causa, però, di un uragano che ha colpito la zona di Miami, Enrico Papi e la moglie Raffaella Schifino hanno deciso di tornare stabilmente in Italia, nel 2017, dopo aver rischiato lì di perdere la vita a causa dell’uragano Irma. Di fatto, però, la coppia ha mantenuto a Miami la casa da loro comprata, dove tornano nei periodi di inattività televisiva.

Inoltre, prima di rientrare in attività in Italia, dopo un periodo di fermo, Enrico Papi si era trasferito nella nostra nazione senza moglie e figli, che erano rimasti in America. Di quella brutta esperienza in America, il conduttore ha raccontato che ce l’hanno fatta per un soffio e che da allora i suoi figli hanno sempre la valigia pronta. Infatti, in quella esperienza si è trattata di una questione di secondi: il tempo di salire in auto e fuggire.

Come lo stesso conduttore ha dichiarato, dopo la nascita del figlio Jacopo Papi, lui ha deciso di dedicare più tempo alla sua famiglia. Proprio per questo motivo, si è visto un forte allontanamento da parte del conduttore dalla televisione nostrana, dato che ha deciso di dedicarsi di più alla famiglia e meno alla carriera.