Chi vuol essere Milionario: cos’è la Sindrome di Obelix?

Chi vuol essere Milionario: ieri sera Gerry Scotti ha tenuto la gran parte dei cittadini Italiani incollati allo schermo. Tante emozioni e una scalata verso il milione sempre più difficile per i concorrenti. Una domanda ha destato particolare curiosità però tra il pubblico a casa: Cos’è la sindrome di Obelix?

La domanda, dal valore di ben 70 mila euro, è stata letta dal conduttore a Laura, una giovane ragazza Marchigiana che ha fatto un percorso straordinario durante il quiz di Gerry Scotti. Ma qual è la risposta esatta alla domanda: “Da uno studio dell’Istituto superiore di sanità francese, molti nostri cugini d’oltralpe soffrirebbero della sindrome di Obelix, ovvero?”

Erano quattro le opzioni disponibili: a) Si sovraccaricano di pesi; b) Non tollerano il vino; c) sottovalutano la propria forza; d) Dichiarano di pesare meno. La ragazza, dopo un attento ragionamento e senza aiuti ha acceso la risposta esatta, proprio la D. Si stima infatti che in Francia sono molte le persone, affette da obesità, che tendono a “barare” sul loro peso.

Il nome della Sindrome, come ci ha spiegato Gerry Scotti è giustificato da un episodio tratto proprio dai fumetti di Asterix e Obelix. Il noto personaggio in sovrappeso, quando qualcuno gli faceva notare la sua ‘stazza’, rispondeva sempre allo stesso modo: “Grasso io? No. Sono solo un po’ cresciutello.”

La ricerca dall‘Institut de ville sanitairie si basa su una ricerca effettuata su 629 cittadini francesi, tutti loro infatti si dichiarano più alti e già magri. Tutti baravano di almeno 1,05 chilo e di 0.79 cm sull’altezza. I “furbetti” avrebbero tra i 55 e i 74 anni, mentre la fascia di età dai 35 ai 44 sarebbe la più onesta.

Laura Leonardi si è trovata così a leggere la domanda numero 13 quindi quella da 150.000 euro, peccato però che la concorrente non abbia dato la risposta esatta. La ragazza infatti, ha scelto di non utilizzare i due aiuti che le erano rimasti e puntare sul ragionamento per dare la risposta esatta, peccato però fosse quella sbagliata