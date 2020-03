Chi vuol essere milionario? Gerry Scotti si commuove e scoppia in lacrime Nello studio di "Chi vuol essere milionario?" è il conduttore, Gerry Scotti, ad attirare tutta l'attenzione dopo che si è commosso durante la trasmissione

Nello studio di “Chi vuol essere milionario?” ad accaparrarsi tutta l’attenzione, nella puntata del 4 marzo, ci ha pensato il padrone di casa, Gerry Scotti, che, durante la trasmissione, si è commosso ed è scoppiato in lacrime. Il tutto è scaturito dopo una riposta data da un concorrente riguardo l’origine del colore azzurro, che contraddistingue la nostra Nazione.

La domanda è stata posta al signor Paolo, cardiologo di professione, che, a riguardo, ha deciso di raccontare un aneddoto riguardante il padre. Così ha raccontato il concorrente:

“Il mio babbo ha giocato due volte in nazionale, ai tempi in cui vestiva la casacca della Sampdoria. Una volta andò con tutta la selezione azzurra a fare visita ai reali di Casa Savoia esiliati a Cascais, in Portogallo, e scattò alcune foto ricordo con le loro figlie.”

Il fatto che, però, ha commosso il conduttore, è però ciò che è stato aggiunto dopo. Il giocatore, infatti, ha aggiunto che il colore azzurro, oltre tutto questo, gli ricorda anche il colore degli occhi del suo babbo, al quale pensa tantissimo.

A queste parole, Gerry Scotti non è riuscito a trattenere le sue emozioni. Gli occhi gli si sono immediatamente riempiti di lacrime e non è riuscito ad evitare che qualcuna scappasse via. Dopo essere tornato in sé, ha infatti affermato che: “Mi hai ricordato mio padre, mi hai fatto piangere.”

Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto Gerry Scotti sia effettivamente una persona buona e sensibile e di cuore. Questo non può che andare a confermare il motivo per il quale milioni di persone, dopo tutti questi anni, hanno ancora il piacere di seguirlo ogni sera durante le sue trasmissioni.