“Chiamate qualcuno” Paura durante il concerto di Al Bano: cosa è successo

Al Bano sorprende il pubblico con un'esibizione esilarante durante un concerto, chiamando una spettatrice svenuta e annunciando un prossimo evento in Russia per la pace

Al Bano Carrisi continua a sorprendere il suo pubblico con esibizioni che sfidano le aspettative. Recentemente, durante un concerto, il noto artista originario di Cellino San Marco ha offerto una performance inusuale che ha catturato l’attenzione sia dei presenti che degli utenti sui social media. Non si è trattato solo di musica, ma di un vero e proprio spettacolo in cui la sua voce ha mescolato realtà e leggenda.

Nel corso della serata, tra una canzone e l’altra, Al Bano ha creato un momento di grande ilarità, reinterpretando un celebre video-meme intitolato “Al Bano urla AAAAA per dieci minuti”. Tuttavia, questa volta non si è trattato di una semplice battuta: l’urlo si è trasformato in una vera e propria invocazione, eseguita con la potenza dei suoi acuti, rivolta a una persona specifica. Con il microfono in mano, ha iniziato a chiamare: “DEEEBOOORAAAAAHHH WOOOOUUUU DEEEEBOOORAAAAHHH SVEEEEGLIAAATI, VIIIEEENIII QUI DEEEEBOORAAAAHHH”.

Solo in seguito, il pubblico ha compreso che il nome Deborah non era stato scelto a caso. Poco prima, una spettatrice era svenuta tra la folla, accasciandosi a terra. Mentre si attendevano soccorsi, Al Bano si era avvicinato per chiedere il nome della donna e, con la sua consueta teatralità, ha deciso di “rianimarla” a suo modo, urlando il suo nome davanti a centinaia di persone. “Ho capito perché è caduta, perché non c’è Fausto Leali”, ha affermato, cercando di alleggerire la situazione con una battuta.

La signora Deborah sviene al concerto di Albano. Lui spara acuti per svegliarla pic.twitter.com/7EvZw7Vvpy — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 8, 2025

L’episodio, già di per sé straordinario, è diventato rapidamente un piccolo fenomeno virale. Il video dell’accaduto è stato diffuso online e, se non fosse stato per la registrazione a testimoniarlo, in pochi avrebbero creduto a quanto accaduto. Al Bano non si è limitato a questo, in quanto ha annunciato un concerto che si terrà il 20 giugno a San Pietroburgo, in Russia, dedicato alla pace, accompagnato da Iva Zanicchi.

Durante un’intervista con l’agenzia Ansa, Al Bano ha dichiarato: “Sono amico di chi riconosce il valore della parola pace” e ha sottolineato che chi ama realmente la pace ha il dovere di agire anche attraverso iniziative come questa. Il cantante è consapevole delle eventuali critiche che potrebbero giungere dall’Italia, ma ha espresso di non temere accuse di vicinanza a Vladimir Putin. Questa affermazione ha suscitato perplessità tra gli utenti online, con commenti sarcastici come “Putin che ama la pace? Fossi Deborah, sverrei di nuovo”.