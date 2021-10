Tremendo episodio per l’influencer e blogger Chiara Biasi, la 31 enne è stata derubata nel suo appartamento di Milano mentre era a cena fuori con le amiche. La donna, tornata a casa, ha trovato la spiacevole sorpresa.

Migliaia di euro rubati in Rolex, borse, orologi di lusso, trolley, valigie e zaini. L’influencer è entrata in casa ed è rimasta immediatamente sotto shock. La donna non ha parlato fino ad oggi.

Chiara Biasi ha rotto il silenzio solo per sfogarsi sui social e ringraziare le persone che le stanno accanto:

Mi sento avvilita, delusa e ancora molto traumatizzata. Sono una donna autonoma, indipendente, forte e che vive sola per scelta, ma nonostante ciò, la sensazione che ho provato quando ho aperto la porta di casa quella notte non la auguro davvero a nessuno perché l’idea che avrei potuto trovarmi quelle “persone” davanti mi rabbrividisce da quando ho ripreso coscienza.

Si sono portati via un pezzo della mia vita intera, dal giorno zero a quella notte, ricordi a cui tenevo morbosamente, non tanto per il valore economico quanto appunto per il valore sentimentale, per quello che io attribuivo ad ognuna delle mie cose.

La donna ha fatto sapere che sta facendo di tutto per trovare i responsabili e farli arrestare.

Stiamo facendo qualsiasi cosa perché questa gente venga arrestata, per far sì che altri non subiscano quello che ho patito e sto patendo io: la violazione del mio “nido”, dei miei spazi, soprattutto della mia intimità.