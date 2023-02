Debutto con il botto sul palco dell’Ariston per la Blonde Salad. Chiara Ferragni a Sanremo 2023 con “Pensati libera”, la frase che appare sulla sua schiena, nel primo look scelto per la prima serata del Festival della Canzone Italiana, spiega perfettamente perché quest’anno è pronta per Sanremo. Sono tanti i messaggi che vuole mandare per far riflettere: quale luogo migliore dell’Ariston nei giorni del Festival?

È un onore per me essere qua, grazie mille.

Queste le prime parole di Chiara Ferragni, co-conduttrice insieme ad Amadeus e Gianni Morandi nella prima serata del Festival di Sanremo. Ma a far parlare sono altre parole, quelle che indossa sulla sua schiena. Prima di scendere le scale, Chiara appare di spalle, con un abito manifesto che porta la scritta “Pensati libera”.

Su Instagram, in un post di Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato, suo General Manager, si spiega alla perfezione come sono nati gli outfit della kermesse.

Sono un messaggio forte e chiaro, dedicato a tutte le donne, per sentirsi forti, comprese, accolte, amate e non fraintese, giudicate…

Quando abbiamo iniziato a pensare agli abiti per le due serate di @Sanremorai abbiamo subito capito di non volere vestiti solo perché eccentrici o pretenziosamente belli, ma sentivamo la necessità di portare sul palco più popolare d’Italia un messaggio sociale, anche attraverso la moda.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, Pensati libera: la spiegazione del look su Instagram

Il primo look è un abito manifesto, scelto per dare il via alla 73esima del Festival di Sanremo, frutto di una conversazione tra Chiara, il suo manager, Maria Grazia Chiuri, direttrice artistica di Dior, Rachele Regini e Fulvia Carnevale di Claire Fontaine.

Un abito a corolla di seta nero che si ispira alla tradizione Dior, con una stola manifesto con ricamato il claim Pensati Libera: