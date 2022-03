Chiara Ferragni, in occasione del primo compleanno di Vittoria, conferma il ricovero di Fedez

Le prime notizie sono trapelate questa mattina presto, ma fino a questo momento non c’era l’ufficialità.

È Chiara Ferragni a confermare che Fedez oggi è ricoverato in ospedale per un intervento. Non si conosce la natura dell’operazione, ma il rapper milanese è ricoverato al San Raffaele di Milano.

Chiara Ferragni, in occasione del primo compleanno della piccola Vittoria, ha pubblicato questa foto con la didascalia che segue:

Buon primo compleanno alla nostra Vittoria 💖 Abbiamo scattato queste foto Domenica, con qualche giorno in anticipo, perchè sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa) 🙏🏻 Ti amiamo alla follia patata 💖

Con queste parole Chiara Ferragni sembra anche dare un messaggio di speranza e positività in quanto il rapper tornerà presto a casa. Proprio ieri sera, Federico Lucia aveva scritto sui suoi social: