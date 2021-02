Chiara Ferragni, arriva la nuova collezione di occhiali da sole firmata da lei: cosa riceveranno i primi acquirenti

Questo è sicuramente un periodo positivo per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale aspetta la sua seconda figlia dal marito Fedez e, nonostante il periodo di emergenza sanitaria, riesce comunque a lavorare a pieni ritmi. L’influencer è inarrestabile e lancia una novità. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Chiara Ferragni inarrestabile. Nonostante la pandemia che stiamo vivendo e la gravidanza quasi agli sgoccioli, l’imprenditrice digitale continua a lavorare a pieni ritmi espandendo, inoltre, il suo impero. Infatti, dopo il lancio di una linea di vestiti per bambini e di costumi da bagno, l’influencer ha deciso di spingersi oltre.

Entrerà, infatti, nel mondo degli occhiali da sole. L’8 marzo, nel giorno della festa della donna, Chiara Ferragni lancerà la sua nuova collezione di occhiali da sole, in collaborazione con Luxottica.

I nuovi occhiali da sole firmati Chiara Ferragni

Il giorno della festa della donna, l’8 marzo, sarà un giorno speciale per la moglie di Fedez. Non solo per l’avvicinamento della nascita della sua secondogenita, ma anche perché verrà lanciata la sua nuova collezione di occhiali da sole, in collaborazione con Luxottica.

Il nuovo progetto firmato Chiara Ferragni consiste in due montature. La prima, ‘Cool eye’, è leggermente allungata sui lati. La seconda, ‘Bold eye’, invece, è più classica e presenta le lenti rettangolari. In entrambe le montature sarà presente il simbolo dell’occhio azzurro e per i primi acquirenti ci sarà una sorpresa.

Infatti, per i primi 10 acquirenti ci sarà un regalo speciale. Di cosa si tratta? Della custodia autografata direttamente dall’imprenditrice digitale. Queste sono state le sue parole riguardo questo nuovo progetto:

Non vedo l’ora di farvi scoprire la collezione, gli occhiali da sole sono sempre stati un must del mio guardaroba. Era fondamentale che i modelli della collezione fossero in grado di elevare qualsiasi outfit.

Dunque, l’impero di Chiara Ferragni si sta espandendo sempre di più in modo da far conoscere il suo brand a 360 gradi.