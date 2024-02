Chiara Ferragni, arriva la risposta dell’imprenditrice digitale sul pandoro-gate: ecco la sua versione dei fatti

Dopo giorni di silenzio e sofferenza, Chiara Ferragni ha deciso di prendere in mano la situazione e rispondere così a tutte le accuse che l’hanno vista come protagonista indiscussa negli ultimi tempi. Quali sono state le sue dichiarazioni?

Chiara Ferragni

Scopriamo insieme che cosa che è successo e cosa ha condiviso sui social la famosissima influencer digitale.

Le rivelazioni di Chiara Ferragni a ‘Il Corriere della Sera’

Chiara Ferragni ha deciso di uscire allo scoperto e mettere a tacere tutte quelle voci che nell’ultimo periodo non avrebbero fatto altro che screditarla. Non è difficile immaginare quello a cui ci riferiamo, in quanto sono davvero tante le vicende giudiziarie che si sono abbattute sul suo conto.

Chiara Ferragni a MIlano

Ci riferiamo alla storia del Pandoro Rosa, delle uova di Pasqua ma anche di tutte quelle collaborazioni che l’influencer avrebbe avviato nell’ultimo periodo. Non da ultimo la presunta rottura con il marito Fedez, il quale non l’avrebbe supportata nell’ultimo periodo.

La Ferragni ha quindi deciso di parlare e lo ha fatto rilasciando un’intervista a “Il Corriere della Sera”. In questa occasione la bellissima ragazza ha voluto raccontare come sono andate le cose dal suo punto di vista, parole che non ha mai espresso prima.

Che cosa ha dichiarato Chiara Ferragni?

Credits: Internet Cultura

Chiara Ferragni ha vissuto dei periodi molto grigi, attimi che hanno portato la donna a chiudersi in se stessa senza dire nulla. Ora ha però deciso che è arrivato il tempo di tirare fuori quella forza che negli anni le ha permesso di diventare una delle donne più ricche d’Italia. Abbiamo fatto un errore di comunicazione. Ci siamo resi conti che alcuni processi avrebbero potuto essere gestiti meglio. Abbiamo avuto la presunzione di fare un lavoro che prima non esisteva, non eravamo neanche mentalmente preparati forse. Eravamo in buona fede ma avremmo potuto fare di meglio.

Chiara Ferragni saluta i fan

La Ferragni ha poi deciso di entrare nello specifico parlando della donazione relativa alla vendita del celebre pandoro rosa commercializzato da Balocco. L’iniziativa era mia e del mio team, lo scopo era quello di far inserire la donazione all’interno del contratto. Questa è stata fatta subito dopo la firma del contratto perché l’importo di 50 mila euro era certo e slegato dalle vendite. Abbiamo scritto che Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’ospedale, mai che una percentuale delle vendite sarebbe andata in beneficenza.

Per quanto riguarda tutto il resto, Chiara ha dichiarato di essere sempre stata in buona fede, ma che ha cominciato a leggere di accuse che l’hanno dipinta come una truffatrice anche nei confronti dei bambini malati. Inutile parlare di come l’influencer abbia deciso di parlare dell’enorme quantità di odio a cui è stata esposta nell’ultimo mese. Nessuna dichiarazione, al momento, per quanto riguarda la fine della sua storia d’amore con Fedez.