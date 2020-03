Chiara Ferragni blocca tutti i suoi impegni a causa di un problema di serio salute di un familiare Chiara Ferragni, nota influencer italiana, è costretta a cancellare tutti gli impegni a causa di un problema di salute di un suo familiare: ecco cosa racconta

Chiara Ferragni, nota influencer italiana e proprietaria del famoso marchio “The Blonde Salad”, comunica ai suoi fan di dover interrompere tutti i suoi progetti e viaggi lavorativi per problemi seri di salute all’interno della sua famiglia. La ragazza, infatti, in una storia Instagram, dice di dover stare vicino ai suoi familiari perchè il problema è serio.

La giovane imprenditrice ha deciso che fosse giusto avvisare tutti i suoi fan sul perchè non stesse portando a termine i piani che aveva orgnizzato per questo periodo. Infatti, sappiamo come in questi giorni sarebbe dovuta essere a Parigi e come, tra poco, sarebbe dovuta partire per un safari in Africa. La ragazza, infatti, afferma come i motivi principali siano le restrizioni causare dall’allerta coronavirus, ma che in realtà non è tutto.

Racconta, infatti, che un altro motivo è che un componente della sua famiglia, a cui lei è molto legata, non si sente bene. Ci tiene a specificare che tutto ciò non è a causa del coronavirus, tanto temuto, ma per alcuni problemi di salute che non danno segni di miglioramento.

Si tratta della nonna, la quale risulta ricoverata da tre settimana e che, purtroppo, non dà alcun cenno di miglioramento. È la stessa ragazza a dare queste informazioni su Instagram. Infatti, così dice:

“La nonna è stata in ospedale per oltre 3 settimane (non per il coronavirus) e non sta migliorando. Per favore, mandateci tante preghiere e buoni pensieri.”

La situazione sembra davvero seria. Chiara Ferrgni, la quale è solita postare molti sprazzi della sua vita sui social, ci ha più volte dimostrato come lei e tutta la sua famiglia siano molto uniti e quanto lei sia molto affezionata alla nonna, con la quale ha un ottimo rapporto. questo è davvero un duro colpo per l’influencer e, sicuramente, capita nel momento più sbagliato. Con l’allerta coronavirus, che ha colpito principalmente in Nord Italia, avere una persona cara ricoverata in ospedale risulta ancora più complesso del dovuto.