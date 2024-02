Chiara Ferragni cambia la foto profilo su Instagram: il dettaglio su Fedez conferma la crisi tra i due

Da qualche tempo si vocifera la presenza di una forte crisi nei Ferragnez. Per molti Chiara Ferragni e Fedez si sarebbero addirittura lasciati, anche se nessuno dei due ha mai confermato o smentito tale ipotesi. Ora però un ulteriore dettaglio sulla crisi di coppia sarebbe emerso da una semplice foto profilo Instagram. Di che cosa si tratta?



Chiara Ferragni e il marito Fedez

Ecco il dettaglio che non può far altro che confermare la teoria secondo la quale la relazione tra Chiara Ferragni e Fedez sia ufficialmente finita.

Crisi sentimentale per Chiara Ferragni e Fedez? Un gesto dell’imprenditrice digitale non lascerebbe alcun dubbio

Da molte settimane, e più precisamente da quando Chiara Ferragni è finita sotto i riflettori per le accuse di truffa aggravata, i Ferragnez non sembrano essere più gli stessi. I fan della coppia sono abituati a seguire i loro beniamini nei loro momenti della giornata, condividendo con loro anche i momenti più semplici.

La mano di Chiara Ferragni con e senza fede

Da Dicembre però, le cose sono cambiate in quanto Chiara e Federico hanno postato pochissimi contenuti di coppia sui social, facendo nascere negli utenti del web diversi dubbi. Per alcuni si tratterebbe di una scelta mediatica che Fedez avrebbe preso per tutelare i suoi affari, per altri una crisi amorosa incomberebbe ormai da tempo sulla coppia.

Che cosa sta succedendo? Sembra che i due abbiano deciso di dedicare molto più tempo ai video dei figli e non più alle loro giornate frenetiche. Forse questo è un periodo molto delicato per Chiara che, ovviamente, è molto presa da tutte le vicende giudiziarie che la vedono come protagonista.

Il dettaglio social sulla crisi di coppia: Chiara cambia la foto del profilo

Per alcune persone non esisterebbe nessuna crisi, tanto che Fedez e Chiara Ferragni sono stati ripresi insieme a cena in occasione di San Valentino. Per altri si tratterebbe dell’ennesima copertura volta a salvaguardare quello che resta di questa coppia ormai allo sbaraglio.

Nelle ultime ore, però, la bellissima Chiara avrebbe postato su Instagram dei contenuti che per molti direbbero di più di quello che l’influencer intendeva comunicare. Chiara ha infatti cambiato l’immagine del profilo di Instagram.

Foto profilo Instagram di Chiara Ferragni

Prima il profilo dell’imprenditrice digitale raffigurava un ritratto della famiglia al completo. Ora, invece, nella nuova foto appaiono solamente Chiara, Leone e Vittoria. Di Fedez nessuna traccia. Come se tutto questo non bastasse, la donna avrebbe poi pubblicato uno scatto della sua mano, dove emergono in prima fila i numerosi tatuaggi sulle dita.

Inutile dire come siano completamente assenti gli anelli e la fede del matrimonio. Si tratta di una scelta estetica volta a dare un nuovo aspetto al suo look o la prova che il suo matrimonio è realmente giunto alla fine? Non ci resta che rimanere connessi per scoprirlo!