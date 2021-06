Al giorno d’oggi, creare un business da un profilo social è un vero e proprio mestiere da sogno. E questo è sicuramente quanto è successo per Chiara Ferragni. La donna, che ora vanta addirittura 2 milioni di followers, ha iniziato tutto con un semplice profilo Instagram. La giovane italiana ormai è diventata famosa in tutto il mondo, tra chi la adora e chi la critica costantemente.

Di certo, a fare la differenza nella carriera di Chiara è stato il suo spirito imprenditoriale spiccato ed innato. Con il giusto naso per gli affari e anche un po’ di fortuna è riuscita a sfruttare tutte le occasioni che gli si sono presentate davanti. Oggi, la Ferragni gestisce un impero creato da zero da lei. E pensare che tutto era nato con un semplicissimo blog di moda nel 2009.

Il titolo? The Blonde Salad. Insomma, è difficile trovare qualcuno che non conosca il nome di Chiara Ferragni. Ma c’è qualcosa su di lei che sono davvero in pochi a sapere. Ovviamente, anche se al giorno d’oggi esistono corsi e laurea per diventare influenza, ovviamente quando Chiara attendeva gli studi non esisteva nulla di tutto ciò.

Inizialmente, infatti, la moglie di Fedez aveva intrapreso una carriera di studi completamente divergente rispetto a quello che poi si è rivelato il suo mestiere nella vita. Infatti, Chiara ha iniziato la carriera scolastica intraprendendo gli studi classici. Ebbene sì, la Ferragni ha frequentato il liceo classico, studiando le lingue morte.

Questo avvenne nella sua città natale, a Cremona, dalla quale poi Chiara si è spostata, prediligendo di proseguire gli studi a Milano. Nella capitale della moda, la moglie di Fedez si era iscritta alla facoltà di giurisprudenza, ignara di quello che il destino aveva in serbo per lei. Quello che non molti sanno e che Chiara, dopo aver iniziato il lavoro di fashion blogger, ha deciso di abbandonare gli studi.