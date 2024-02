Chiara Ferragni come Wanna Marchi: la donna non resta in silenzio e stronca l’imprenditrice digitale

Wanna Marchi e Stefania Nobile dicono la loro in merito alla presunta ospitata in tv di Chiara Ferragni.

Da qualche ora si vocifera in merito alla presunta ospitata che Chiara Ferragni farà in tv a “Che Tempo Che Fa“. Questo ha infastidito moltissimo due persone che in passato sono state accusate di truffa e di frode. Di chi si tratta?

Stefania Nobile Chiara Ferragni Wanna Marchi

Ovviamente ci riferiamo a Wanna Marchi e alla figlia Stefania Nobile. Ecco come si sono pronunciate le due donne a tal proposito.

Muschio Selvaggio: Chiara Ferragni paragonata a Wanna Marchi

Tutta questa storia che vede come protagoniste Wanna Marchi e Chiara Ferragni ha avuto inizio a seguito di una delle ultime puntate di “Muschio Selvaggio”. In questa occasione, il marito di Chiara Ferragni, il rapper Fedez, ha deciso di ospitare in studio il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio.

I due avrebbero poi iniziato a dirsene di tutti i colori fino a quando Travaglio è arrivato a paragonare Chiara a Wanna Marchi. Tutto questo a seguito di un dibattito che ha avuto come oggetto la famosa giornalista Selvaggia Lucarelli, da sempre nemica di Fedez.

Fedez e Chiara Ferragni felici insieme

In molti dicono che la relazione tra l’imprenditrice digitale e il marito sia finita proprio perché lui non l’avrebbe difesa davanti a queste accuse così pesanti. Che dire, forse il loro rapporto era già in bilico da tempo e questo fatto ha rappresentato per entrambi la mazzata finale.

Wanna Marchi e Stefania Nobile contro Chiara Ferragni

Credits: FlashTV

Dinanzi a questo paragone anche Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile hanno deciso di dire la loro, in quanto profondamente deluse da quanto accaduto. Proprio per questo le due hanno manifestato un certo disappunto in merito alla prossima partecipazione di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa”. C’è un parallelismo tra Wanna Marchi e Chiara Ferragni, ma a noi veniva data la possibilità di andare in televisione? Assolutamente no. Non trovo giusto che durante una fase così complicata venga invitata in televisione. Ovviamente io non conto niente, ma l’ho vissuto e quindi posso parlare.

Stefania e la madre Wanna

Le due donne però non sarebbero completamente d’accordo nemmeno da quanto richiesto dal Codacons nelle ultime ore. L’associazione ha chiesto che venga annullata l’ospitata della Ferragni a “Che Tempo Che Fa“, oppure si procederà per vie legali. Che cosa succederà ora?