Chiara Ferragni criticata durante le sue vacanze in famiglia in Maremma. La Blonde Salad si trovava in Toscana per godersi un po’ di sano relax con le persone più care per festeggiare il suo compleanno. Dopo aver mostrato un reportage di questi giorni di spensieratezza, qualcuno le ha puntato il dito contro: davvero ha lasciato la piccola Vittoria al sole?

Fonte Instagram chiaraferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso un weekend in famiglia nella Maremma Grossetana. Tutti i Ferragnez al gran completo hanno colto la palla al balzo per festeggiare non solo i 34 anni della Blonde Salad, ma anche la Festa della mamma.

Per la piccola Vittoria, nata poco più di un mese fa, è il primo viaggio, mentre per Leone, il primogenito della coppia, è solo l’ultimo di una lunga serie. Per i Ferragnez una location di lusso nella quale hanno invitato anche tutta la famiglia. E ovviamente non sono mancate le critiche.

C’è ovviamente chi ha puntato il dito sul fatto che la coppia ostenti ricchezza. Ma in realtà ogni cosa che loro fanno è lavoro, promozione, pubblicità. E poi spenderanno i loro soldi come meglio credono.

Altre persone invece non hanno gradito un post di Chiara, in cui mostra la sua schiena ustionata dopo il primo sole preso in occasione di un’escursione al mare. C’è chi sostiene che la mamma imprenditrice abbia esposto allo stesso sole la piccola Vittoria.

Chiara Ferragni criticata per aver portato al mare Vittoria

Un’utente chiede se anche la bambina si sia ustionata al sole, vista un’altra foto in cui è molto rossa in volto. E chi la accusa di non averla protetta in maniera adeguata. C’è anche qualcuno che fa diagnosi di ittero via social.

Fonte Instagram chiaraferragni

L’Associazione Mela-Vivo, che si occupa di diffondere consapevolezza sulla prevenzione dei melanomi, chiede spiegazioni.