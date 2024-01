Chiara Ferragni e Fedez, la verità che si nasconde dietro la notizia della crisi: retroscena choc

Senza alcuna ombra di dubbio, Chiara Ferragni e Fedez sono i personaggi più chiacchierati di questo periodo. Dopo la notizia dello scandalo dei Pandori, i nomi dei Ferragnez stanno occupando ampio spazio tra le pagine dei giornali di gossip per una presunta crisi che starebbero vivendo. Nel corso delle ultime ore è però emerso un retroscena che ha lasciato tutti senza parole: scopriamo insieme cosa sta succedendo.

In questi giorni sta diventando sempre più virale la notizia secondo cui Chiara Ferragni e Fedez starebbero vivendo un periodo di crisi. Sembra infatti che la coppia non appare più insieme, neanche in presenza dei loro due bambini. In queste ore Gabriele Parpiglia ha svelato la verità si nasconde dietro la notizia della crisi tra i Ferragnez. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Questo è quanto rivelato dal giornalista nel corso della sua trasmissione radiofonica si RTL 102.5:

Smentiamo chi ha scritto che sarebbero in crisi Fedez e Chiara Ferragni. Assolutamente falso. Fedez ha dato un ultimatum perché è completamente schierato contro il team della Ferragni.

E, continuando con il suo discorso, Gabriele Parpiglia ha poi aggiunto:

In particolare contro Fabio Maria D’Amato che è il braccio destro di Chiara Ferragni. E giustamente da imprenditore qual è, perché Fedez è cresciuto non solo musicalmente con i suoi concerti, è cresciuto anche da un punto di vista imprenditoriale. Giudica un errore, il come è stato gestito il tutto, da chi fa parte del team della Ferragni.

Per poi concludere: