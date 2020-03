View this post on Instagram

Grazie di cuore a @fedez e @chiaraferragni per la loro donazione destinata alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele. Abbiamo bisogno di supporto per le terapie intensive, indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus e per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha urgentemente bisogno. Puoi sostenerci anche tu. Scopri come nel link in bio!